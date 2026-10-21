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"Москва спремна за обнављање трилатералних преговора о Украјини у новембру"

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21.10.2026 16:13

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"Москва спремна за обнављање трилатералних преговора о Украјини у новембру"
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Руски председник Владимир Путин обавијестио је изасланика америчког предсједника Стива Виткофа о спремности Русије да послије 10. новембра настави трилатералне разговоре о Украјини, рекао је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.

"Наш предсједник је обавијестио Стива Виткофа да смо, у принципу, спремни да послије 10. новембра наставимо поменуте трилатералне разговоре о главној теми" рекао је Ушаков новинарима.

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Ова тема се тиче изградње система безбједности за Русију и Украјину након сукоба, додао је.

Специјални изасланик Виткоф је напоменуо да ће одлука Русије да настави трилатералне преговоре наићи на велико задовољство код предсједника САД Доналда Трампа, примијетио је Ушаков.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Русија

Украјина

Владимир Путин

Стив Виткоф

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