"Москва спремна за обнављање трилатералних преговора о Украјини у новембру"

Аутор:АТВ редакција
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Руски председник Владимир Путин обавијестио је изасланика америчког предсједника Стива Виткофа о спремности Русије да послије 10. новембра настави трилатералне разговоре о Украјини, рекао је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
"Наш предсједник је обавијестио Стива Виткофа да смо, у принципу, спремни да послије 10. новембра наставимо поменуте трилатералне разговоре о главној теми" рекао је Ушаков новинарима.
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Ова тема се тиче изградње система безбједности за Русију и Украјину након сукоба, додао је.
Специјални изасланик Виткоф је напоменуо да ће одлука Русије да настави трилатералне преговоре наићи на велико задовољство код предсједника САД Доналда Трампа, примијетио је Ушаков.
(sputniknews.com)
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