Принца Харија и данас прогања посљедњи разговор с мајком: Да сам барем знао

Аутор:АТВ редакција
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Принц Хари отворено је проговорио о једном од најтежих тренутака - посљедњем телефонском разговору са мајком, принцезом Дајаном, која је 1997. године погинула у саобраћајној несрећи.
Иако је од смрти принцезе Дајане прошло готово три деценије, њен млађи син и данас се тешко мири са чињеницом што њихов посљедњи разговор није изгледао другачије.
У емотивном интервјуу за магазин GQ открио је шта себи никада није опростио, али и како је научио да живи са тим губитком.
"И ја сам прерано изгубио мајку. Већ сам отворено говорио о томе да ми је једно од највећих жаљења управо посљедњи телефонски разговор с њом. Да сам знао да је то наш посљедњи разговор, био би потпуно другачији. А ја сада морам да живим с тим", додао је.
Војвода од Сасекса имао је само 12 година када је његова мајка 1997. године, у 36. години, погинула у саобраћајној несрећи у Паризу. Хари је признао да и данас жали због начина на који је завршио њихов посљедњи разговор јер је тада, како каже, "само желио што прије да спусти слушалицу и отрчи да се игра са рођацима", преноси Индекс.
Објаснио је да му је одрастање под лупом јавности додатно отежало суочавање с мајчином смрћу.
"И данас ми људи веома често прилазе и говоре: 'Тачно се сјећам гдје сам био 31. августа 1997.' Окружени сте људима различитих генерација који се јасно сјећају гдје су били кад се то догодило. Онда погледају мене или мог брата и кажу: 'Невјероватно, били сте још дјеца, чак ни тинејџери, а то вам се догодило пред очима цијелог свијета. Како након тога наставити даље?'", испричао је Хари.
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Принц вјерује да својим искуством може помоћи другима који се суочавају с губитком вољене особе. Нада се да ће његова прича охрабрити људе који пролазе кроз тежак период и показати им да је могуће поново пронаћи срећу.
Признао је да је годинама након мајчине смрти потискивао осјећања и осјећао кривицу сваки пут када би био срећан. Међутим, временом је схватио да би његова мајка жељела да настави са животом и буде срећан. "То ме ослободило и потпуно промијенило мој поглед на живот", рекао је.
Током интервјуа Хари се осврнуо и на повратак у Уједињено Краљевство те говорио о важности помирења. Поручио је да би волио да породичне несугласице остану иза њих и да се односи поправе. Сматра да људи не би требало стално да се враћају на старе сукобе, него да покушају да пронађу заједнички језик.
"Лијепо је поново бити овдје", рекао је.
Однос принца Харија и његовог старијег брата, принца Вилијама, годинама је нарушен, а према медијским наводима, браћа ријетко комуницирају. Хари има напет однос и с оцем, краљем Чарлсом III. Ипак, Харијев портпарол нагласио је да његове изјаве о помирењу нису биле упућене Вилијаму, нити било којем другом члану краљевске породице.
Хари и Меган Маркл 2020. године повукли су се са краљевских дужности и преселили у Калифорнију. Њихова одлука додатно је заоштрила односе унутар краљевске породице, а Хари је од тада више пута јавно говорио о својим искуствима и сукобима са члановима породице.
Није познато постоји ли с друге стране једнака жеља за помирењем.
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