Жена 20 сати плутала у мору након што је пала са крузера

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одвијала се код грчког острва Закинтоса, гдје је 44-годишња жена након пада с крузера провела чак 20 сати у мору. Пронађена је жива, а њено објашњење зашто је скочила с брода изненадило је спасиоце.
Жена која је наводно скочила с крузера у Јонско море спашена је током викенда након што је чак 20 сати провела у води, извијестила је грчка обалска стража.
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Инцидент се догодио у раним јутарњим сатима у петак, док је крузер Odyssey of the Seas, компаније Royal Caribbean, пловио југозападно од грчког острва Закинтоса, саопштила је обалска стража.
Четрдесетчетверогодишња држављанка Салвадора након спашавања рекла је да је скочила с брода јер се "жељела искрцати", изјавио је портпарол грчке обалске страже за агенцију АФП.
"Провела је 20 сати у мору", потврдио је, јавља ЦБС Њуз.
Након што је у петак рано ујутро пријављен нестанак путнице, покренута је опсежна акција потраге и спашавања. На терен су упућена два пловила обалске страже и хеликоптер грчке ратне морнарице, а бродови који су се налазили у близини преусмјерени су како би помогли у потрази.
У акцију се укључио и крузер Odyssey of the Seas, с којег је жена нестала.
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Потрага је завршила у раним јутарњим сатима у суботу, када је теретни брод који је пролазио тим подручјем уочио жену како плута у колуту за спашавање.
Уоркос томе што је готово цијели дан провела на отвореном мору, жена је пронађена при пуној свијести. Убрзо ју је преузела патролна бродица грчке обалске страже.
Грчка обалска стража објавила је и видеоснимку акције спашавања. На снимци се види како чланови посаде у мраку бацају уже жени која плута у наранџастом колуту за спашавање.
Након спашавања превезена је у луку Катаколо, а потом у болницу у оближњем граду Пиргосу, гдје је упућена на љекарске прегледе.
Према ријечима портпарола обалске страже, по налогу надлежног тужиоца одређена је и психијатријска процјена њеног здравственог стања.
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Према подацима компаније Royal Caribbean, крузер Odyssey of the Seas дуг је приближно 347 метара и може примити 4198 путника. Брод током сезоне плови и на туристичким рутама које укључују грчка острва.
Сличан инцидент забиљежен је и прошле године, када је мушкарац скочио с крузера компаније Роyал Цариббеан у близини луке Сан Јуан, наводно како би избјегао плаћање коцкарског дуга већег од 16.000 долара.
Према казненој пријави, Гонзалез-Диаз скочио је у море тијеком искрцавања путника, док су амерички царински и гранични службеници проводили контролу, преноси РадиоСарајево.
На обалу га је превезла особа која је пролазила на воденом скутеру, а послије је оптужен за покушај избјегавања обавезе пријављивања новчаних средстава при уласку у Сједињене Америчке Државе.
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