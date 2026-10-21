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Оперисана Мала Цана, огласила се чим се пробудила

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21.10.2026 14:55

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Оперисана Мала Цана, огласила се чим се пробудила
Фото: Youtube screenshot/BN Music Official

Мала Цана оперисана је данас након што је недавно хоспитализована, а након интервенције се и огласила.

Наиме, Мала Цана пролази кроз изузетно тежак период. Њој се само неколико мјесеци након губитка вољеног супруга и музичке легенде Андрије Бајића, здравствено стање нагло погоршало због чега је и оперисана.

- Оперисана сам данас, требало је јуче, али су ме оперисали данас. Управо сам се пробудила из анестезије - рекла је Мала Цана која се накашљала и рекла да је све живо боли.

"Бол је била велика, данима ми умирују упалу"

Подсјетимо,Мала Цана је хоспитализована због јаких стомачних тегоба.

- Ја сам дошла због јаког бола у стомаку. Ни не сјећам се ничега, само да сам се ујутру пробудила у болници. Бол је била велика, данима ми умирују упалу. Виде да сам уплашена, па ме охрабрују. Од игле се бојим, до сада се нисам никад оперисала. Знам да је доктор добар, сви га хвале. Иначе је јако љубазан са пацијентима. Без обзира на то ко је пацијент, он лијепо поразговара, предан је послу максимално. Просто нема радно вријеме, не оставља пацијенте, иако му прође радно вријеме. Даће господ Бог да будем добро. Све је у њиховим рукама, и Божјим. Некако сам у души мирна, просто не могу себе да разумијем. Ако све прође треба, Богу хвала и доктору и цијелом тиму око њега. Ако не, мене ће мој Андрија дочекати - рекла је пјевачица.

Мала Цана

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Она је оперисана само недељу дана након што је пјевачица преживјела драматичан инцидент у ком ју је напао пас, при чему је задобила дубоке ране, огреботине и подливе на нози.

- Мене су тамо, кад ме ујео пас, псовали, говорили су ми погрдне ријечи. Причали су ми колико су јаки. Тад ме је изуједао њихов кер и ја сам отишла код кумова у Панчево и била сам средила ногу, све то. Дали су ми све што ми треба, али данас ми је позлило у стомачном дијелу и сада не знају шта је - рекла је, преноси Телеграф.

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Тагови :

Мала Цана

Мала Цана у болници

Оперисана Мала Цана

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