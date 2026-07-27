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Андрија Бајић је ове пјесме написао за Малу Цану: Једна је велики хит и данас

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 10:06

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Андрија и Цана
Фото: Youtube/ Blic

Пјевач Андрија Бајић оставио је неизбрисив траг у народној музици, а управо је он заслужан за нумере које су обиљежиле каријеру Мале Цане.

Светлана Бајић, познатија као Мала Цана, доспјела је у жижу јавности прије три мјесеца када је откривено да је годинама била у браку са певачем Андријом Бајићем.

Од ње је био старији чак 41 годину, а заједно су се прије три мјесеца појавили у емисији Амиџи шоу, гдје су први пут јавно говорили о свом односу и великој разлици у годинама. Нажалост, Бајић је преминуо 7. јула у 89. години живота, а сахрањен је у Алеји заслужних грађана.

Након његове смрти, Мала Цана се поново нашла у центру пажње због приче о насљедству и несугласицама са ћеркама покојног супруга, о чему је јавно говорила у више наврата. Андрија Бајић је писао пјесме за Малу Цану, а једна нумера је постала велики хит.

Мала Цана

Сцена

Након што су јој ствари избачене на улицу, Мала Цана позвала полицију

Након десет година рада као пјевачица упознала је Андрију Бајића, који јој је написао дует са Бором Дрљачом "Нагазна мина". Пјесма је постала велики хит на Јутјубу и данас броји више од четири милиона прегледа.

- Бора Дрљача и ја смо пријатељи. Упознала сам га преко Андрије Бајића, који је Бори и мени направио пјесму "Нагазна мина". Пјесма је доживјела велики успјех, причали су да су прегледи плаћени, а одакле Врањанки да плати? Ја се цјенкам и за хљеб. Сви су причали да сам Бору искористила, да сам се провукла поред њега, а заправо је он желио да сними пјесму са мном. Гдје год смо се појављивали, то је било чудо – он огроман, а ја поред њега ситна. Била је нека слика са плаже, па је неко у коментарима написао: "Бора појео Малу Цану" - испричала је она једном приликом за Гранд.

У том периоду већ је годинама била у браку са Андријом Бајићем, али њихов однос још није био познат јавности. Након тога услиједила је пјесма "Земљотрес", а потом и дует са Гоци бендом под називом "Гром". И за ову нумеру текст и музику такође је написао Бајић.

Услиједиле су и пјесме "Црква мала", "Винограде, мој дебели ладе", "Плаче ми се" и "Свадба је", на којима је Андрија Бајић потписан као аутор текста, а на појединим нумерама и као аутор музике.

Посљедња пјесма коју је Мала Цана објавила ауторско је дело Љубе Кешеља и носи назив "Чик, ако смеш".

(информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мала Цана

Умро Андрија Бајић

Андрија Бајић

Пјевач

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