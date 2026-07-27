Стиже врхунац врелине: Српску до краја јула очекују паклене врућине

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској ће до краја јула бити сунчано и вруће са максималном температуром ваздуха и до 40 степени Целзијусових, колико ће бити посљедњег дана у мјесецу, подаци су Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Сутра ће ујутро бити облачније на сјеверу, а у осталим предјелима сунчано, док ће током дана бити сунчано и топлије уз дневни развој облачности који само локално на југозападу и југоистоку може условити краткотрајну слабу кишу.
Максимална температура ваздуха биће од 29 до 35, у вишим предјелима од 25 степени Целзијусових.
У сриједу, 29. јула биће сунчано и вруће, са максималном температуром ваздуха од 32 до 37 степени Целзијусових.
Сунчано и још топлије биће и у четвртак, 30. јула, када се очекује максимална температура ваздуха од 34 до 39 степени.
У петак, 31. јула биће сунчано и вруће уз малу дневну облачност и максималну температуру ваздуха од 36 до 41 степен, преноси Срна
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