Злокобно пророчанство се остварује: Отварају се временска „врата пакла“

Аутор:АТВ редакција
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Европа се суочава са новим топлотним таласом који погађа велики дио континента, док метеоролози упозоравају да би наредних дана температуре могле достићи екстремне вриједности. У више земаља већ су на снази највиши степени упозорења.
Упозорења на врућину издата су за Аустрију, Белгију, Босну и Херцеговину, Хрватску, Чешку, Француску, Њемачку, Мађарску, Холандију, Пољску, Србију, Словачку, Словенију, Шведску и Швајцарску.
Француска је већ оборила температурне рекорде, јер је просјечна дневна и ноћна температура на нивоу цијеле земље достигла 30 степени, што је највише од почетка мјерења 1947. године. У Паризу су температуре више пута прелазиле 40 степени.
France, Spain battle 'monster' wildfires with more heat on the way - Europe - The Jakarta Post #jakpost https://t.co/exmKicE3wv pic.twitter.com/p90MoBh2bH— The Jakarta Post (@jakpost) July 27, 2026
У Великој Британији оборени су јунски температурни рекорди са више од 36 степени, док су у Шпанији измјерене температуре између 38 и 45 степени. Слично се очекује и у дијеловима Њемачке, Холандије и средње Европе, гдје би температура могла достићи око 40 степени.
Током ноћи на понедјељак са југозапада се очекује ширење утицаја новог фронта, уз локалне пљускове са грмљавином и могуће временске непогоде, да би нас већ наредног дана дочекало нестабилно и поново мало свјежије вријеме, најављује метеоролог аматер Марко Чубрило.
С друге стране, метеоролог Иван Ристић истиче да ће се „пророчанства“ остварити, најавивши нови топлотни талас у првој декади августа, када ће температуре бити између 35 и 40 степени Целзијуса.
Wildfires in Spain are completely out of control. More than 300.000 people across Spain and France have been evacuated. — France Safety Travel (@francesafetytra) July 26, 2026
Heroic firefighters are fighting day and night to prevent it from spreading further.
Thank you for your immense service. pic.twitter.com/EmH4t5JHq8
„Изгледно је да је пред нама дужи период сувог и топлог времена. У почетку максимуми од +27 до +33 степена Целзијуса, а од 5. августа најчешће од +31 до +38 степени Целзијуса“, најавио је Чубрило уз детаљно објашњење:
„Снага тог топлотног таласа ће, као и током протеклог дијела љета, зависити од тачног положаја језгра антициклона, јер ће његов положај условљавати тип струјања ка нама. Уколико језгро буде мало источније од нас, ка нама ће се повлачити врео ваздух из сјеверне Африке и топлотни талас ће бити веома јак, а уколико језгро остане мало западније од нас, неће бити могућ директан продор ваздуха из сјеверне Африке, те би и отопљење било умјереније“.
Екстремне врућине већ су повезане са повећаним бројем смртних случајева, нарочито међу старијим особама.
У Шпанији модели указују на стотине могућих смртних случајева повезаних са високим температурама, док су у Француској забиљежени случајеви утапања и други инциденти током покушаја расхлађивања. Топлотни талас оптерећује електроенергетске мреже, изазива проблеме у саобраћају и приморава власти да затварају школе и ограничавају рад на отвореном.
🚨 BREAKING: The gates of hell are opening again for Europe. 🪃 Boomerang Heat is back!— Jeo Albant (@jeoalbant) July 26, 2026
🔥The 4th Heat Dome is about to begin…
Ω A powerful Omega Block is rebuilding across Europe, setting the stage for another Heat Dome.
🌡️ 🇪🇸Spain and 🇫🇷France, already battling major… pic.twitter.com/2QSfFbA5Wr
Научници упозоравају да овакви екстремни временски услови имају јасан печат климатских промјена. Европа се загријава брже од већине других дијелова свијета, а топлотни таласи постају све чешћи, интензивнији и дуготрајнији.
Док се на западу континента очекује постепено освјежење, у централној и источној Европи врућина би могла потрајати знатно дуже.
Аустријски метеоролог Маркус Вадсак упозорио је да нови талас врућине стиже већ од 31. јула и да би могао потрајати током почетка августа.
Поједине дугорочне прогнозе за Беч помињу температуре и до 43 степена, али метеоролози наглашавају да су прогнозе за период дужи од седам дана и даље веома неизвјесне.
Слична ситуација очекује се и у Њемачкој. Метеоролошки модели предвиђају да би температуре у појединим дијеловима земље могле достићи чак 44 степена.
Према процјенама метеоролога Доминика Јунга, већ од уторка топлотна купола прошириће се на цијелу земљу, па ће у већини области бити између 30 и 35 степени, док ће понегдје температура бити близу или изнад 40 степени.
Метеоролози наводе да је узрок овог екстремног времена снажна топлотна купола која се формирала над југозападном Европом и постепено се помјера ка централном дијелу континента.
(Б92)
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