Данас сунчано уз пораст температуре

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло уз сунчане периоде и малу до умјерену облачност.
Краткотрајна киша и локални пљускови могући су од југозапада ка југу и истоку, а на сјеверу ће бити сунчаније. Увече на сјеверу пролазна облачност уз могућу слабу кишу понегдје, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Вјетар слаб до умјерен, током дана и појачан, сјеверних смјерова.
Максимална температура ваздуха од 28 до 34 степена Целзијусова, у вишим предјелима од 23 степена.
Федерални хидрометеоролошки завод наводи да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Соколац 14, Иван седло 16, Бугојно, Ливно, Сарајево, Гацко, Дринић, Мраковица, Шипово, Рудо, Сребреница и Фоча 17, Мркоњић Град, Вишеград и Калиновик 18, Рибник, Кнежево, Требиње, Добој и Зворник 19,Тузла, Зеница и Бањалука 20, Бихаћ, Сански Мост и Србац 21, Приједор, Бијељина и Билећа 22 и Мостар 24 степена, преноси Срна.
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