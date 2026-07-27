Славко Винчић завршио каријеру

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Славко Винчић опростио се од суђења, седам дана након што је дијелио правду у финалу Свјетског првенства, остављајући иза себе богату каријеру, али и контроверзу из 2020. године.
Словеначки судија окончао је професионалну каријеру у 46. години што је потврдио и Фудбалски савез Словеније.
Винчић је међународни судија постао 2010. године, а током наредних година градио је репутацију једног од најбољих европских арбитара. Већ 2012. био је дио судијског тима на Европском првенству, док је 2016. дебитовао у Лиги шампиона.
Његова каријера доживјела је врхунац посљедњих сезона. Након што је дијелио правду у најважнијим утакмицама европских такмичења, ове године добио је највеће могуће признање – вођење финала Свјетског првенства. Управо након меча између Шпаније и Аргентине одлучио је ставити тачку на дугогодишњу судијску каријеру.
Ипак, Винчићеву каријеру обиљежила је и афера из 2020. године, када је приведен током полицијске акције "Кристал" у Бијељини. Акција је била усмјерена на разбијање мреже осумњичене за организовану проституцију, трговину дрогом и недозвољено посједовање оружја.
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Арбитар привођен с Тијаном Ајфон у Бијељини суди финале Лиге шампиона
Током рације приведено је више десетина особа, међу којима је била и старлета Тијана Максимовић, познатија као Тијана Ајфон. Винчић је тада испитан у својству свједока, након чега је пуштен, а против њега никада није подигнута оптужница нити је био осумњичен у том предмету.
"То је била највећа грешка у мом животу. На том мјесту нашао сам се сасвим случајно. Нисам познавао људе који су касније ухапшени, а након што је полиција утврдила да немам никакве везе с њима, пуштен сам кући", изјавио је тада Винчић.
Упркос великој медијској пажњи коју је изазвала афера, Винчић је наставио градити успјешну међународну каријеру и на крају се опростио од суђења као један од најцјењенијих европских арбитара, окрунивши свој пут вођењем финала највећег фудбалског такмичења на свијету.
(Аваз)
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