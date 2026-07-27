Напад из ваздуха прекинуо меч у Бразилу

Аутор:АТВ редакција
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Необичан инцидент, сасвим сигурно несвакидашњи, догодио се на мечу младих тимова Баје и Флуминенсеа – пчеле су прекинуле утакмицу.
У питању је прва утакмица финала за играче млађе од 20 година.
Меч је доспио у жижу медијске пажње јер је накратко прекинут због роја пчела који је доспио на терен.
Вјетар је, наиме, нанио рој директно на игралиште, па су играчи, судије и чланови стручних штабова легли на траву или се удаљили како би избјегли убоде.
La final del Campeonato Baiano Sub 20 entre Bahia y Fluminense FUE SUSPENDIDA POR UNA INVASIÓN DE ABEJAS.— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 25, 2026
Así terminaron TIRADOS EN EL PISO todos los jugadores y árbitros para evitar ser picados.
JAJAJA, INCREÍBLE. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/Uc8jrsgXKu
У том положају били су неколико минута, све док опасност није прошла.
Није било пријављених озбиљних повреда нити убода, а утакмица је потом настављена. Снимци необичне сцене брзо су се проширили друштвеним мрежама и изазвали велику пажњу љубитеља фудбала.
(Б92)
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