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Напад из ваздуха прекинуо меч у Бразилу

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 07:04

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Бразил утакмица напад пчела
Фото: X/ Sudanalytics/printscreen

Необичан инцидент, сасвим сигурно несвакидашњи, догодио се на мечу младих тимова Баје и Флуминенсеа – пчеле су прекинуле утакмицу.

У питању је прва утакмица финала за играче млађе од 20 година.

Меч је доспио у жижу медијске пажње јер је накратко прекинут због роја пчела који је доспио на терен.

Вјетар је, наиме, нанио рој директно на игралиште, па су играчи, судије и чланови стручних штабова легли на траву или се удаљили како би избјегли убоде.

У том положају били су неколико минута, све док опасност није прошла.

Није било пријављених озбиљних повреда нити убода, а утакмица је потом настављена. Снимци необичне сцене брзо су се проширили друштвеним мрежама и изазвали велику пажњу љубитеља фудбала.

(Б92)

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Тагови :

Бразил

Фудбал утакмица

напад пчела

видео снимак

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