Фатално увођење у свијет одраслих: Истрага о обредима који су у смрт однијели више од 600 дјечака

Аутор:АТВ редакција
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Према подацима Комисије за права културних, вјерских и језичких заједница (CRL), током протекле деценије више од 600 дјечака и младића наводно је изгубило живот током традиционалних обреда увођења у одрасло доба.
Јужноафричка комисија за заштиту људских права покренула је истрагу након што су ове зиме 43 младића преминула током традиционалних обреда иницијације. Током овог периода одржавају се церемоније преласка у одрасло доба, које у многим заједницама укључују и ритуално обрезивање, пише РТ.
Предсједница Комисије за унапређење и заштиту права културних, верских и језичких заједница (CRL), Токо Мкванази-Ксалува, изјавила је да се ови смртни случајеви не смеју прихватати као „нормалан“ дио традиције.
На конференцији за медије, на којој је говорила заједно са замјеником предсједника, принцом Џорџом Махлангуом, најавила је да ће Комисија у августу формирати посебан одбор који ће испитати смртне случајеве и наводне злоупотребе у школама за иницијацију. Према подацима власти, током овогодишње сезоне забиљежено је и:
75 хоспитализација,
180 спасавања учесника,
12 отмица,
40 хапшења.
Због све већег броја инцидената, Мкванази-Ксалува је представила оснивање такозваног Одбора по Члану 7, који би требало да почне са радом наредног мјесеца. Према речима Махлангуа, овај одбор ће анализирати читаву протеклу деценију, током које је у различитим покрајинама забележено више од 600 смртних случајева, што указује да је у појединим областима дошло до назадовања када је ријеч о безбједности учесника.
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„Намјеравамо да започнемо рад Одбора по Члану 7 у августу. Припремне активности су већ почеле, а одређени комесари су укључени у процес. Желимо да будемо потпуно упознати са свим што се дешава, јер су неке покрајине назадовале“, изјавио је Махлангу.
Мкванази-Ксалува је нагласила да је Закон о традиционалној иницијацији (Customary Initiation Act 2 из 2021. године), који је потписао председник Сирил Рамафоса, од пресудног значаја јер предвиђа строге казне за све који не обезбједе сигурност учесника, укључујући и затворске казне.
„У овом поступку неће бити недодирљивих. И један изгубљен живот је превише. Не можемо наставити да посматрамо ове трагедије као нешто што је прихватљиво“, поручила је она.
Недавно је Конгрес традиционалних лидера Јужне Африке (CONTRALESA) затражио полицијску истрагу након навода да су поједини руководиоци школа за иницијацију наредили особљу да љекарима онемогуће приступ учесницима.
Према најновијим подацима, највећи број смртних случајева забиљежен је у покрајини Мпумаланга (18), затим у Источном Кејпу (14), Сјеверозападној покрајини (4), док су Гаутенг и Слободна Држава пријавили по два смртна случаја.
Говорећи о трајању истраге, Махлангу је рекао:
„Одлучили смо се за фазни приступ саслушањима како бисмо прикупили информације које ће нам помоћи да ублажимо ове проблеме, посебно уочи децембарске сезоне иницијације.
Сарађиваћемо са свим релевантним актерима, али ће поступак бити темељан јер желимо да провјеримо све пријављене инциденте, укључујући и тврдње да су у неким случајевима љекари били протерани са места одржавања обреда.“
Махлангу је додао да наредна сезона мора да покаже да су извучене поуке из недавних трагедија.
„Ако овај закон не будемо у потпуности примењивали, изневерићемо сопствени народ“, поручио је.
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Извршни директор Комисије за права културних, вјерских и језичких заједница, Едвард Мафадза, истакао је да ће закључци недавно одржаног скупа о традиционалној иницијацији (Initiation Indaba) бити кључни за увођење ефикаснијих правила за рад школа за иницијацију.
„Одмах након тог скупа доставили смо усвојене закључке свим заинтересованим странама“, рекао је он.
Одбор ће процјенити у којој мјери се те препоруке поштују и колико су ефикасне, са циљем да се спријече небезбједне праксе и смањи број трагичних исхода током традиционалних обреда иницијације.
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