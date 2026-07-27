Logo

Фатално увођење у свијет одраслих: Истрага о обредима који су у смрт однијели више од 600 дјечака

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 07:39

Коментари:

0
Дјеца су млади људски органисти у периоду развоја од рођења до пунољетства самостална биолошка и правна старосна граница која се обично утврђује са навршених 18 година живота.
Фото: pexels/illustrate Digital Ug

Према подацима Комисије за права културних, вјерских и језичких заједница (CRL), током протекле деценије више од 600 дјечака и младића наводно је изгубило живот током традиционалних обреда увођења у одрасло доба.

Јужноафричка комисија за заштиту људских права покренула је истрагу након што су ове зиме 43 младића преминула током традиционалних обреда иницијације. Током овог периода одржавају се церемоније преласка у одрасло доба, које у многим заједницама укључују и ритуално обрезивање, пише РТ.

Предсједница Комисије за унапређење и заштиту права културних, верских и језичких заједница (CRL), Токо Мкванази-Ксалува, изјавила је да се ови смртни случајеви не смеју прихватати као „нормалан“ дио традиције.

43 смртна случаја током овогодишње сезоне

На конференцији за медије, на којој је говорила заједно са замјеником предсједника, принцом Џорџом Махлангуом, најавила је да ће Комисија у августу формирати посебан одбор који ће испитати смртне случајеве и наводне злоупотребе у школама за иницијацију. Према подацима власти, током овогодишње сезоне забиљежено је и:

75 хоспитализација,

180 спасавања учесника,

12 отмица,

40 хапшења.

Више од 600 преминулих за десет година

Због све већег броја инцидената, Мкванази-Ксалува је представила оснивање такозваног Одбора по Члану 7, који би требало да почне са радом наредног мјесеца. Према речима Махлангуа, овај одбор ће анализирати читаву протеклу деценију, током које је у различитим покрајинама забележено више од 600 смртних случајева, што указује да је у појединим областима дошло до назадовања када је ријеч о безбједности учесника.

Линдзи Кленси

Свијет

Болест или злочин? Почело суђење мајци оптуженој за убиство своје троје дјеце

„Намјеравамо да започнемо рад Одбора по Члану 7 у августу. Припремне активности су већ почеле, а одређени комесари су укључени у процес. Желимо да будемо потпуно упознати са свим што се дешава, јер су неке покрајине назадовале“, изјавио је Махлангу.

Строжа контрола и примена закона

Мкванази-Ксалува је нагласила да је Закон о традиционалној иницијацији (Customary Initiation Act 2 из 2021. године), који је потписао председник Сирил Рамафоса, од пресудног значаја јер предвиђа строге казне за све који не обезбједе сигурност учесника, укључујући и затворске казне.

„У овом поступку неће бити недодирљивих. И један изгубљен живот је превише. Не можемо наставити да посматрамо ове трагедије као нешто што је прихватљиво“, поручила је она.

Недавно је Конгрес традиционалних лидера Јужне Африке (CONTRALESA) затражио полицијску истрагу након навода да су поједини руководиоци школа за иницијацију наредили особљу да љекарима онемогуће приступ учесницима.

Према најновијим подацима, највећи број смртних случајева забиљежен је у покрајини Мпумаланга (18), затим у Источном Кејпу (14), Сјеверозападној покрајини (4), док су Гаутенг и Слободна Држава пријавили по два смртна случаја.

Говорећи о трајању истраге, Махлангу је рекао:

„Одлучили смо се за фазни приступ саслушањима како бисмо прикупили информације које ће нам помоћи да ублажимо ове проблеме, посебно уочи децембарске сезоне иницијације.

Како спријечити небезбједне праксе

Сарађиваћемо са свим релевантним актерима, али ће поступак бити темељан јер желимо да провјеримо све пријављене инциденте, укључујући и тврдње да су у неким случајевима љекари били протерани са места одржавања обреда.“

Махлангу је додао да наредна сезона мора да покаже да су извучене поуке из недавних трагедија.

„Ако овај закон не будемо у потпуности примењивали, изневерићемо сопствени народ“, поручио је.

policija rotacija

Свијет

Крвави пир у Бруклину: Пуцњава у Кони Ајленду, рањена и дјеца

Извршни директор Комисије за права културних, вјерских и језичких заједница, Едвард Мафадза, истакао је да ће закључци недавно одржаног скупа о традиционалној иницијацији (Initiation Indaba) бити кључни за увођење ефикаснијих правила за рад школа за иницијацију.

„Одмах након тог скупа доставили смо усвојене закључке свим заинтересованим странама“, рекао је он.

Одбор ће процјенити у којој мјери се те препоруке поштују и колико су ефикасне, са циљем да се спријече небезбједне праксе и смањи број трагичних исхода током традиционалних обреда иницијације.

(рт балкан)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дјечаци

хапшење

обичаји

традиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Крвопролиће у љетовалишту: Погинуло 11 људи, међу њима и дјеца

Свијет

Крвопролиће у љетовалишту: Погинуло 11 људи, међу њима и дјеца

1 д

0
Језив злочин: Напад на одмаралиште, међу погинулима и дјеца - Русија оптужила Кијев

Свијет

Језив злочин: Напад на одмаралиште, међу погинулима и дјеца - Русија оптужила Кијев

1 д

2
Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.

Свијет

Осам људи, укључујући шесторо дјеце, нађено мртво у пожару у кући

1 д

0
Мета (позната и само као Meta, а раније као Facebook, Inc.) амерички је мултинационални технолошки конгломерат са сједиштем у Менло Парку, Калифорнија.

Наука и технологија

Мета тестира нову апликацију која ће уз помоћ АИ генерисати персонализоване приче за дјецу

1 д

0

Више из рубрике

Цариници у штрајку, пропуштају возила сваких 10 минута

Свијет

Цариници у штрајку, пропуштају возила сваких 10 минута

1 ч

0
Полиција Сијетла реагује након пуцњаве у комплексу Сијетл центра током фестивала хране „Бите оф Сијетл“, у недјељу, 26. јула 2026. године, у Сијетлу, у америчкој савезној држави Вашингтон.

Свијет

Пуцњава на фестивалу хране у Сијетлу – двоје мртвих, најмање петоро рањених

1 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори на државном спомен-обиљежју Зееву Жаботинском, на војном гробљу Херцл у Јерусалиму, у уторак, 14. јула 2026.

Свијет

Израел ликвидирао 20 иранских нуклеарних научника

1 ч

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Свијет

Затишје у сукобу САД и Ирана током викенда; Израел планира нове акције на Западној обали

2 ч

0

  • Најновије

08

41

Данас сунчано уз пораст температуре

08

39

Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”

08

38

Стевандић упутио саучешће породицама и пријатељима погинулих планинара

08

35

У Српској рођено 19 беба

08

31

Флорида планира да погуби двије особе истог дана, први пут од 1964. године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима