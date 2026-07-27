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Цариници у штрајку, пропуштају возила сваких 10 минута

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 07:38

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Цариници у штрајку, пропуштају возила сваких 10 минута
Фото: Envato/AZ-BLT

На граничним прелазимо између Сјеверне Македоније и Грчке данас ће путнички аутомобили бити пропуштани на сваки десет минута, док је теретни саобраћај у потпуности обустављен.

Обуставе су услиједиле због штрајка грчких цариника на три гранична прелаза са Сјеверном Македонијом - Евзони, Дојран и Ники.

Штрајк ће трајати од пет до девет часова, односно од шест до десет сати по грчком времену.

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Тагови :

Грчка

Гранични прелаз

Штрајк

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