Цариници у штрајку, пропуштају возила сваких 10 минута

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На граничним прелазимо између Сјеверне Македоније и Грчке данас ће путнички аутомобили бити пропуштани на сваки десет минута, док је теретни саобраћај у потпуности обустављен.
Обуставе су услиједиле због штрајка грчких цариника на три гранична прелаза са Сјеверном Македонијом - Евзони, Дојран и Ники.
Штрајк ће трајати од пет до девет часова, односно од шест до десет сати по грчком времену.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
08
41
08
39
08
38
08
35
08
31
Тренутно на програму