Израел ликвидирао 20 иранских нуклеарних научника

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да су заједничке војне операције Израела и САД-а значајно ослабиле ирански нуклеарни програм и вратиле га неколико година уназад. У интервјуу за Фокс њуз саопштио је да је у двије операције ликвидирано 20 водећих иранских нуклеарних научника.
"У двије операције које смо извели са Сједињеним Америчким Државама ликвидирали смо 20 њихових главних нуклеарних научника", рекао је Нетанјаху, пише Анадолија.
Нетанјаху тврди да су капацитети Техерана озбиљно нарушени, али је истакнуо да међународна заједница мора остати опрезна како би спријечила евентуалне покушаје обнове програма. Упозорио је и да ће одговор Израела бити "врло, врло снажан" ако Иран у будућности изведе нападе на Израел, било изравно или преко савезника у регији.
Нормализација односа и пут у Вашингтон
Израелски премијер подржао је стратегију америчког предсједника Доналда Трампа, која цивилне нуклеарне потребе Саудијске Арабије повезује с њезиним приступањем Абрахамовом споразуму о нормализацији односа с Израелом. Рекао је да би био одушевљен проширењем процеса нормализације на Ријад и подсјетио да је Израел већ постигао споразуме с неколико арапских држава.
Нетанјаху је одбацио тврдње да Израел постаје међународно изолован. Притом је навео да многе земље у Африци, Азији, Латинској Америци и на Блиском истоку траже израелску технологију и војну сурадњу. Сљедеће седмице путује у Вашингтон, гдје ће присуствовати сахрани преминулог сенатора Линдзија Грема, а очекује се и његов сусрет с америчким предсједником Доналдом Трампом.
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