Logo

Израел ликвидирао 20 иранских нуклеарних научника

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 06:48

Коментари:

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори на државном спомен-обиљежју Зееву Жаботинском, на војном гробљу Херцл у Јерусалиму, у уторак, 14. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP/Ohad Zwigenberg

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да су заједничке војне операције Израела и САД-а значајно ослабиле ирански нуклеарни програм и вратиле га неколико година уназад. У интервјуу за Фокс њуз саопштио је да је у двије операције ликвидирано 20 водећих иранских нуклеарних научника.

"У двије операције које смо извели са Сједињеним Америчким Државама ликвидирали смо 20 њихових главних нуклеарних научника", рекао је Нетанјаху, пише Анадолија.

Упозорење Техерану

Нетанјаху тврди да су капацитети Техерана озбиљно нарушени, али је истакнуо да међународна заједница мора остати опрезна како би спријечила евентуалне покушаје обнове програма. Упозорио је и да ће одговор Израела бити "врло, врло снажан" ако Иран у будућности изведе нападе на Израел, било изравно или преко савезника у регији.

Нормализација односа и пут у Вашингтон

Израелски премијер подржао је стратегију америчког предсједника Доналда Трампа, која цивилне нуклеарне потребе Саудијске Арабије повезује с њезиним приступањем Абрахамовом споразуму о нормализацији односа с Израелом. Рекао је да би био одушевљен проширењем процеса нормализације на Ријад и подсјетио да је Израел већ постигао споразуме с неколико арапских држава.

Нетанјаху је одбацио тврдње да Израел постаје међународно изолован. Притом је навео да многе земље у Африци, Азији, Латинској Америци и на Блиском истоку траже израелску технологију и војну сурадњу. Сљедеће седмице путује у Вашингтон, гд‌је ће присуствовати сахрани преминулог сенатора Линдзија Грема, а очекује се и његов сусрет с америчким предсједником Доналдом Трампом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

научник

ликвидација

Коментари (0)

Прочитајте више

Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Свијет

Затишје у сукобу САД и Ирана током викенда; Израел планира нове акције на Западној обали

2 ч

0
Убијена два оперативца Хамаса

Свијет

Убијена два оперативца Хамаса

19 ч

0
Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса

Свијет

Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса

1 д

1
Трамп: Нема нуклеарног споразума ако се Саудијци не придруже Аврамових споразума

Свијет

Трамп: Нема нуклеарног споразума ако се Саудијци не придруже Аврамових споразума

3 д

0

Више из рубрике

Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Свијет

Затишје у сукобу САД и Ирана током викенда; Израел планира нове акције на Западној обали

2 ч

0
Злато је хемијски елемент и племенити метал који је кроз читаву људску историју цијењен због своје ријеткости, сјаја, естетске љепоте и изузетних физичких особина.

Свијет

Русија открила највеће налазиште злата у 2025: Процијењено 28 тона резерви

10 ч

0
Евакуисани су смјештени у Изложбеном центру Бордо у Бордоу, Француска, након што су морали да напусте своје домове ван града због бијеснећих пожара, у недјељу, 26. јула 2026. године.

Свијет

У Француској и Шпанији евакуисано више од 325.000 људи

11 ч

0
Вјештачка интелигенција (ВИ) представља област рачунарских наука посвећену стварању система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање образаца, доношење одлука и обраду природног језика.

Свијет

Два модела ОпенАИ "побјегла" током тестирања и извела сајбер напад на другу компанију

11 ч

0

  • Најновије

08

41

Данас сунчано уз пораст температуре

08

39

Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”

08

38

Стевандић упутио саучешће породицама и пријатељима погинулих планинара

08

35

У Српској рођено 19 беба

08

31

Флорида планира да погуби двије особе истог дана, први пут од 1964. године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима