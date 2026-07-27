Ангелина Топић рођендан прославила деветом титулом првакиње Србије

Коментари:0
Најбоља српска атлетичарка Ангелина Топић освојила је титулу првакиње Србије у скоку увис, пошто је на националном шампионату прескочила летвицу постављену на 1,93 метра.
Топићева је такмичење почела на висини од 1,83 метра, коју је савладала из првог покушаја. Висину од 1,88 метара прескочила је такође из првог покушаја, док је побједничких 1,93 метра савладала из другог.
Потом је три пута безуспјешно покушала да прескочи 1,98 метара.
Сребрну медаљу освојила је Наталија Војиновић (Крушевац), која је прескочила 1,83 метра, док је бронзано одличје припало Ани Коврлији (Младост Земун) са резултатом од 1,72 метра.
Четврто мјесто заузела је Јована Делић (Црвена звезда Београд), која је прескочила 1,68 метара, док Зорана Буквић (Војводина) није наступила.
Овим тријумфом, на 21. рођендан, Ангелина Топић је постала девети пут шампионка Србије.
Серију невјероватних успјеха на домаћим такмичењима започела је још 2021. године као шеснаестогодишњакиња, а од тада је заблистала са шест титула на отвореном и три у дворанским условима.
Пред Ангелином је Европско првенство у Бирмингему од 10. до 16. августа, а након тога и завршница Дијамантске лиге, те Свјетско ултимативно првенство у Будимпешти од 11. до 13. септембра.
Гардашевићева одбранила титулу, двострука круна Филипа Станковића
Другог дана Првенства Србије у атлетици у Краљеву титулу је одбранила и Милица Гардашевић у скоку удаљ, док је један од највећих утисака оставио млади Филип Станковић, који је после тријумфа на 400 метара освојио злато и у трци на 800 метара.
Милица Гардашевић је шести пут у каријери постала шампионка Србије у скоку удаљ. Побједу јој је донио једини исправан скок на такмичењу, од 6,47 метара, остварен у трећој серији.
Иза ње су се пласирале клупске колегинице из Војводине Милица Станимировић (6,26) и Леј Томпсон (6,09).
Послије шест година до титуле на 200 метара поново је стигла Тамара Милутиновић, док је Маша Рајић освојила прво злато на отвореном у трци на 800 метара резултатом 2:04,56.
Маја Гајић шести пут је постала шампионка Србије на 400 метара с препонама, побиједивши временом 58,01 секунду, док је Теодора Симовић послије тријумфа на 5.000 метара славила и на 3.000, освојивши тако двије титуле у Краљеву.
До девете титуле у бацању кладива стигла је Александра Ивановић хицем од 50,13 метара, док је Анђела Обрадовић личним рекордом од 14,99 метара освојила четврту титулу у бацању кугле.
У мушкој конкуренцији, један од најзапаженијих резултата остварио је деветнаестогодишњи Филип Станковић. Дан послије побједе на 400 метара, славио је и на 800 метара личним рекордом од 1:50,33.
Дарио Башић Палковић освојио је прву титулу шампиона Србије на 200 метара, Михајло Катанић одбранио је титулу на 400 метара с препонама, а Елзан Бибић био је најбржи на 3.000 метара.
Димитрије Новаковић освојио је четврту титулу у троскоку, док је искусни Ведран Самац 15. пут постао шампион Србије у бацању копља, побједивши хицем од 69,91 метар у посљедњој серији.
До прве титуле државног првака у бацању диска стигао је 44-годишњи Марио Гламазић, који је у финалу надмашио 17-годишњег Лазара Анџића.
(РТС)
Остали спортови
11 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
08
41
08
39
08
38
08
35
08
31
Тренутно на програму