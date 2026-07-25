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Ивана Шпановић шампионка Србије!

25.07.2026 18:57

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Ивана Шпановић шампионка Србије!
Фото: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Ивана Шпановић је шампионка Србије у троскоку.

Ивана Шпановић наставила је доминацију на домаћој сцени, пошто је на Првенству Србије у Краљеву одбранила титулу шампионке у троскоку. Најбоља српска атлетичарка свих времена до побједе је дошла у посљедњој серији, када је под притиском успјела да скочи 14.08 метара и тако претекне Александрију Митровић.

За Ивану је ово била трећа титула првакиње Србије у троскоку, а укупно 15. државно злато у каријери.

Шпановићева је од друге серије била на челу такмичења, када је остварила резултат од 13.59 метара, али је Александрија Митровић у последњој серији успјела да одговори скоком од 13.73 метра и накратко преузме прво мјесто.

Ипак, чланица Војводине показала је шампионски карактер, стегла зубе у посљедњем покушају и први пут на такмичењу пребацила границу од 14 метара, што јој је било довољно за нови тријумф.

Прошле године Ивана је први пут освојила титулу шампионке Србије на отвореном у троскоку, док је ове сезоне комплетирала збирку, пошто је славила и у дворани и на отвореном.

Сребрна медаља припала је Александрији Митровић из АК Нови Београд, док је бронзу освојила Наталија Драгојевић из ОАК Београд са скоком од 13.20 метара.

Добре резултате оствариле су и чланице Топ Џампа. Теодора Боберић заузела је четврто мјесто са 13.18 метара, док је Стела Ћук била пета са резултатом 13.14 метара.

Посебну пажњу љубитеља атлетике привући ће Европско првенство у Бирмингему, које почиње за 16 дана, а на којем ће Србију представљати управо Ивана Шпановић и Александрија Митровић. Због тога ће троскок бити једна од дисциплина коју ћемо са великим интересовањем пратити.

(б92)

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Таг :

Ивана Шпановић

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