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Трагедија! Олимпијски шампион пронађен мртав на својој фарми

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 18:26

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zimske olimpijske igre 2026. winter olympics games 2026 nestalo struje
Фото: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Након трагичне вијести из Норвешке, спортска јавност остала је у шоку. Двоструки олимпијски шампион у веслању, Олаф Туфте, пронађен је мртав у уторак поподне на својој фарми, што је званичним саопштењем потврдила и његова породица.

Славни спортиста преминуо је у 50. години.

На његовом имању, које се налази око 80 километара јужно од Осла, хитна помоћ је реаговала убрзо по позиву. Туфте је хеликоптером пребачен у болницу, али љекари, нажалост, нису успјели да га спасу.

Узрок смрти за сада није званично објављен. Како преноси портал „Гол“, у тренутку трагедије није било свједока, а још увијек није разјашњено ни ко је упутио позив хитним службама. Иза себе је оставио супругу Аину и двоје дјеце.

Олаф Туфте остаје упамћен као најуспјешнији веслач у историји Норвешке. Освојио је златне медаље у скифу на Олимпијским играма у Атини 2004. и Пекингу 2008. године, док је у колекцији имао и сребро из Сиднеја 2000. и бронзу из Рија 2016. Поред олимпијских успјеха, два пута се пењао и на сам врх свијета освајајући титуле свјетског шампиона.

Свјетска веслачка федерација се уз фотографију и кратак опис опростила од легендарног спортисте.

"Са великом тугом Свјетска веслачка федерација (World Rowing) опрашта се од Норвежанина Олафа Туфтеа, освајача четири олимпијске медаље и шест медаља на свјетским првенствима.

На води је био бескомпромисан такмичар, а ван ње велики пријатељ свима. Био је и добитник медаље Томаса Келера, највишег признања које се додјељује у свијету веслања.

Наше мисли су уз Олафову породицу, Веслачки савез Норвешке и цијелу веслачку заједницу", стоји у тексту.

(Курир)

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Тагови :

Норвешка

Олаф Туфте

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