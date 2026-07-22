Трагедија! Олимпијски шампион пронађен мртав на својој фарми

Аутор:АТВ редакција
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Након трагичне вијести из Норвешке, спортска јавност остала је у шоку. Двоструки олимпијски шампион у веслању, Олаф Туфте, пронађен је мртав у уторак поподне на својој фарми, што је званичним саопштењем потврдила и његова породица.
Славни спортиста преминуо је у 50. години.
На његовом имању, које се налази око 80 километара јужно од Осла, хитна помоћ је реаговала убрзо по позиву. Туфте је хеликоптером пребачен у болницу, али љекари, нажалост, нису успјели да га спасу.
Узрок смрти за сада није званично објављен. Како преноси портал „Гол“, у тренутку трагедије није било свједока, а још увијек није разјашњено ни ко је упутио позив хитним службама. Иза себе је оставио супругу Аину и двоје дјеце.
It is with heavy hearts World Rowing mourns the passing of Olaf Tufte of Norway, 4x Olympic medallist and 6x World Championship medallist.— World Rowing (@WorldRowing) July 21, 2026
A fierce competitor on the water, and a great friend to everyone off of it, Olaf was also a recipient of the Thomas Keller Medal, the… pic.twitter.com/mWoZEij5QS
Олаф Туфте остаје упамћен као најуспјешнији веслач у историји Норвешке. Освојио је златне медаље у скифу на Олимпијским играма у Атини 2004. и Пекингу 2008. године, док је у колекцији имао и сребро из Сиднеја 2000. и бронзу из Рија 2016. Поред олимпијских успјеха, два пута се пењао и на сам врх свијета освајајући титуле свјетског шампиона.
Свјетска веслачка федерација се уз фотографију и кратак опис опростила од легендарног спортисте.
"Са великом тугом Свјетска веслачка федерација (World Rowing) опрашта се од Норвежанина Олафа Туфтеа, освајача четири олимпијске медаље и шест медаља на свјетским првенствима.
На води је био бескомпромисан такмичар, а ван ње велики пријатељ свима. Био је и добитник медаље Томаса Келера, највишег признања које се додјељује у свијету веслања.
Наше мисли су уз Олафову породицу, Веслачки савез Норвешке и цијелу веслачку заједницу", стоји у тексту.
(Курир)
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