Logo

Пао систем за идентификацију путника у Хрватској, гранични прелаз блокиран

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 18:07

Коментари:

0
нови гранични прелаз Градишка
Фото: ATV

Због пада система за идентификацију путника у Хрватској на граничном прелазу Градишка тренутно је немогуће прећи границу.

Саопштено је ово из АМС Републике Српске.

Очекује се више информација у наредном периоду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гранични прелаз Градишка

Хрватска

Коментари (0)

Прочитајте више

Вулић: ЦИК није радио у складу са законом, неће добити подршку СНСД-а

БиХ

Вулић: ЦИК није радио у складу са законом, неће добити подршку СНСД-а

23 мин

2
Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

БиХ

Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

37 мин

0
Аустрија отворила полицијску станицу у Хитлеровој родној кући

Свијет

Аустрија отворила полицијску станицу у Хитлеровој родној кући

44 мин

0
Пеп Гвардиола

Фудбал

Гвардиола преузима клупу Италије?

1 ч

0

Више из рубрике

Вулић: ЦИК није радио у складу са законом, неће добити подршку СНСД-а

БиХ

Вулић: ЦИК није радио у складу са законом, неће добити подршку СНСД-а

23 мин

2
Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

БиХ

Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

37 мин

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

БиХ

Вулић: Подршка буџету због запослених, не подржавамо предизборни популизам

2 ч

6
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.

БиХ

Дом народа у понедјељак о буџету

2 ч

0

  • Најновије

18

11

Невријеме "библијских размјера": Ураган харао градовима, десетине људи повријеђене

18

07

Пао систем за идентификацију путника у Хрватској, гранични прелаз блокиран

18

00

Активисти странке Владе Ђајића претукли власника и госте бањалучког кафића!

17

57

Вулић: ЦИК није радио у складу са законом, неће добити подршку СНСД-а

17

43

Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима