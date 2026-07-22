Пао систем за идентификацију путника у Хрватској, гранични прелаз блокиран

Аутор:АТВ редакција
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Због пада система за идентификацију путника у Хрватској на граничном прелазу Градишка тренутно је немогуће прећи границу.
Саопштено је ово из АМС Републике Српске.
Очекује се више информација у наредном периоду.
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