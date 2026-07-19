Погинула позната боксерка, шампиони се опраштају од ње

Аутор:АТВ редакција
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Америчка боксерка Хана Реп погинула је у 26. години у саобраћајној несрећи у Тексасу, саопштиле су локалне власти.
Према званичном извјештају, несрећа се догодила док је возила бицикл, када ју је ударио аутомобил чији је возач претходно изненада кренуо уназад.
Како се наводи, аутомобил је најприје претекао спортисткињу, затим се зауставио, а потом нагло кренуо у рикверц и ударио је. Возач је одмах ухапшен и против њега ће бити подигнута оптужница за убиство из нехата.
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Реп је рођена у Индијани, а прије него што се посветила боксу бавила се атлетиком. Професионалну каријеру започела је 2024. године, док је истовремено радила пуно радно вријеме као инспектор за заштиту од пожара.
Посљедњи меч у каријери одрадила је у јуну ове године, када се у Орланду борила за ВБЦ титулу свјетске шампионке у лакој категорији. Тада је поражена од Тијаре Браун, а професионалну каријеру завршила је са учинком од осам побједа, једног пораза и једног неријешеног меча.
Од Хане Реп опростио се председник ВБЦ-а Маурисио Сулејман.
"Била је изузетна дјевојка у рингу, али прије свега, непроцјењив и вољен члан наше комплетне боксерске породице", поручио је.
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Емотивну поруку упутила је и актуелна шампионка Тијара Браун, која је управо против Хане бранила појас.
"Хана ми је тражила аутограм тик пред сам почетак меча. То ми је потпуно испунило срце топлином, јер смо се у том моменту буквално спремале за рат у рингу, а она је показала такво поштовање и величину. Имале смо страшну борбу и била ми је истинска част што сам дијелила ринг са њом", писао је у емотивној поруци шампионке, преноси "Информер".
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