Бањалучки ћевап добија заштитни знак: Само одабране роштиљнице носиће ознаку

Аутор:АТВ редакција
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Град Бањалука ће до краја јула уручити ознаку ГТС – гарантовано традиционални специјалитет – роштиљницама које су оствариле право на то, чиме ће бити потврђено да се у тим објектима служи оригинални бањалучки ћевап припремљен према заштићеној рецептури.
"Након што је у септембру 2024. године уз подршку града бањалучки ћевап добио ознаку ГТС, овај заштитни знак је потврдио аутентичност његове традиционалне рецептуре и начина припреме", рекла је Срни Александра Симић из градског Одјељења за привреду и локални економски развој.
Она је напоменула да је Градска управа подржала и оснивање Удружења за очување гарантоване традиције специјалитета "Бањалучки ћевап", без којег овај специјалитет не би могао остварити право на ову престижну ознаку.
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Симићева је рекла да је циљ града Бањалука и Удружења да у наредном периоду у систем заштите буде укључено што више угоститељских објеката.
Промотер "Ћевап феста", популарне гастро-туристичке манифестације у Бањалуци посвећене промоцији препознатљивог бањалучког ћевапа, Небојша Куштриновић рекао је да је бањалучки ћевап јединствен по укусу, изгледу и начину сервирања.
Он је навео да се бањалучки ћевап разликује од других и по сомуну, односно лепини која се прави у специјалним пећима на високој температури, преноси Срна.
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