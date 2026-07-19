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Бањалучки ћевап добија заштитни знак: Само одабране роштиљнице носиће ознаку

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 14:59

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Бањалучки ћевап добија заштитни знак: Само одабране роштиљнице носиће ознаку
Фото: АТВ

Град Бањалука ће до краја јула уручити ознаку ГТС – гарантовано традиционални специјалитет – роштиљницама које су оствариле право на то, чиме ће бити потврђено да се у тим објектима служи оригинални бањалучки ћевап припремљен према заштићеној рецептури.

"Након што је у септембру 2024. године уз подршку града бањалучки ћевап добио ознаку ГТС, овај заштитни знак је потврдио аутентичност његове традиционалне рецептуре и начина припреме", рекла је Срни Александра Симић из градског Од‌јељења за привреду и локални економски развој.

Она је напоменула да је Градска управа подржала и оснивање Удружења за очување гарантоване традиције специјалитета "Бањалучки ћевап", без којег овај специјалитет не би могао остварити право на ову престижну ознаку.

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Симићева је рекла да је циљ града Бањалука и Удружења да у наредном периоду у систем заштите буде укључено што више угоститељских објеката.

Циљ је очување аутентичне рецептуре

Промотер "Ћевап феста", популарне гастро-туристичке манифестације у Бањалуци посвећене промоцији препознатљивог бањалучког ћевапа, Небојша Куштриновић рекао је да је бањалучки ћевап јединствен по укусу, изгледу и начину сервирања.

Он је навео да се бањалучки ћевап разликује од других и по сомуну, односно лепини која се прави у специјалним пећима на високој температури, преноси Срна.

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Тагови :

ћевапи

Бањалука

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