Logo

Затишје у сукобу САД и Ирана током викенда; Израел планира нове акције на Западној обали

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 06:42

Коментари:

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Сједињене Америчке Државе и Иран доставили су одговоре на приједлог Пакистана и Катара за обнову преговора између двије сукобљене стране.

Током викенда нису забиљежени напади САД на Иран, тако да ни Техеран није извео нападе из одмазде на америчке базе у Заливу. Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је да се очекује проширење "антитерористичких операција" на окупираној Западној обали.

Иранска војска саопштила је да је обуставила нападе усљед затишја у америчким ударима и навела да америчка стратегија није јасна чак ни доносиоцима одлука у САД.

"Американци су обуставили нападе током протекле двије ноћи. Пошто је наша стратегија била заснована на одговору на нападе, обуставили смо и наше операције", рекао је у недјељу портпарол иранске војске Амир Акраминија.

„Њујорк тајмс“ је објавио да је забринутост због смањених залиха одбрамбених ракета била у средишту разговора америчког предсједника Доналда Трампа и његових савјетника прије него што је администрација одлучила да током викенда одгоди нападе на Иран.

У међувремену, Сједињене Америчке Државе и Иран доставили су одговоре на приједлог Пакистана и Катара за обнову преговора између двије сукобљене стране, док посредници настављају напоре за постизање десетодневног примирја које би омогућило наставак дијалога о нуклеарном програму, санкцијама и безбједности у региону.

Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је да се очекује проширење "антитерористичких операција" на окупираној Западној обали. Бењамин Нетањаху поручио је да ће отићи у Њујорк и одговорити на оптужбе против Израела у УН.

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Иран

Сукоб

Израел

Техеран

Ормуски мореуз

Коментари (0)

Више из рубрике

Злато је хемијски елемент и племенити метал који је кроз читаву људску историју цијењен због своје ријеткости, сјаја, естетске љепоте и изузетних физичких особина.

Свијет

Русија открила највеће налазиште злата у 2025: Процијењено 28 тона резерви

10 ч

0
Евакуисани су смјештени у Изложбеном центру Бордо у Бордоу, Француска, након што су морали да напусте своје домове ван града због бијеснећих пожара, у недјељу, 26. јула 2026. године.

Свијет

У Француској и Шпанији евакуисано више од 325.000 људи

11 ч

0
Вјештачка интелигенција (ВИ) представља област рачунарских наука посвећену стварању система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање образаца, доношење одлука и обраду природног језика.

Свијет

Два модела ОпенАИ "побјегла" током тестирања и извела сајбер напад на другу компанију

11 ч

0
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Свијет

Руске власти покренуле кривични поступак након погибије

12 ч

0

  • Најновије

08

41

Данас сунчано уз пораст температуре

08

39

Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”

08

38

Стевандић упутио саучешће породицама и пријатељима погинулих планинара

08

35

У Српској рођено 19 беба

08

31

Флорида планира да погуби двије особе истог дана, први пут од 1964. године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима