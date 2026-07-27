Затишје у сукобу САД и Ирана током викенда; Израел планира нове акције на Западној обали

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе и Иран доставили су одговоре на приједлог Пакистана и Катара за обнову преговора између двије сукобљене стране.
Током викенда нису забиљежени напади САД на Иран, тако да ни Техеран није извео нападе из одмазде на америчке базе у Заливу. Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је да се очекује проширење "антитерористичких операција" на окупираној Западној обали.
Иранска војска саопштила је да је обуставила нападе усљед затишја у америчким ударима и навела да америчка стратегија није јасна чак ни доносиоцима одлука у САД.
"Американци су обуставили нападе током протекле двије ноћи. Пошто је наша стратегија била заснована на одговору на нападе, обуставили смо и наше операције", рекао је у недјељу портпарол иранске војске Амир Акраминија.
„Њујорк тајмс“ је објавио да је забринутост због смањених залиха одбрамбених ракета била у средишту разговора америчког предсједника Доналда Трампа и његових савјетника прије него што је администрација одлучила да током викенда одгоди нападе на Иран.
У међувремену, Сједињене Америчке Државе и Иран доставили су одговоре на приједлог Пакистана и Катара за обнову преговора између двије сукобљене стране, док посредници настављају напоре за постизање десетодневног примирја које би омогућило наставак дијалога о нуклеарном програму, санкцијама и безбједности у региону.
Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је да се очекује проширење "антитерористичких операција" на окупираној Западној обали. Бењамин Нетањаху поручио је да ће отићи у Њујорк и одговорити на оптужбе против Израела у УН.
(РТС)
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