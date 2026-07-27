Цвијетић: Грађани су у обавези да обавијесте ватрогасне службе када пале ватру

Аутор:АТВ редакција
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Грађани су у обавези да обавијесте ватрогасне службе када пале ватру, рекла је Јована Цвијетић портпарол ПУ Требиње.
"У условима који су претходили претходних дана и који се најављују да ће опет током седмице да иду температуре до 36 степени, можемо слободно да кажемо не постоји контролисано паљење ватре јер са тако високим температурама за један секунд ватра се измакне контроли. Оно што је прописано, обавезно је да сви који палве ватру због било ког разлога, најчешће је то чишћење пољопривредних површина да о томе обавијесте ватрогасну спасилачку службу. Грађани су обавезни да њих обавијесте како би они сами организовали свиоје присуство на тој локацији", рекла је Јована Цвијетић
Према њеним ријечима, иако је људски фактор честа тема, велики број пожара у Херцеговини изазван је ударима громова.
Из полицијске Управе у Требињу апелују на грађана да не пале ватру на отвореном.
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