Logo

Цвијетић: Грађани су у обавези да обавијесте ватрогасне службе када пале ватру

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 07:58

Коментари:

0
Пожар испод брда Црквина у Требињу
Фото: АТВ

Грађани су у обавези да обавијесте ватрогасне службе када пале ватру, рекла је Јована Цвијетић портпарол ПУ Требиње.

"У условима који су претходили претходних дана и који се најављују да ће опет током седмице да иду температуре до 36 степени, можемо слободно да кажемо не постоји контролисано паљење ватре јер са тако високим температурама за један секунд ватра се измакне контроли. Оно што је прописано, обавезно је да сви који палве ватру због било ког разлога, најчешће је то чишћење пољопривредних површина да о томе обавијесте ватрогасну спасилачку службу. Грађани су обавезни да њих обавијесте како би они сами организовали свиоје присуство на тој локацији", рекла је Јована Цвијетић

Према њеним ријечима, иако је људски фактор честа тема, велики број пожара у Херцеговини изазван је ударима громова.

Из полицијске Управе у Требињу апелују на грађана да не пале ватру на отвореном.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

ватра

пожар

ПУ Требиње

Ватрогасци

Коментари (0)

Прочитајте више

Кашиковић за АТВ: Пожар сузбијен, нема мјеста паници

Градови и општине

Кашиковић за АТВ: Пожар сузбијен, нема мјеста паници

1 д

0
Избио пожар у требињском насељу Засад, ватра се приближила кућама

Градови и општине

Избио пожар у требињском насељу Засад, ватра се приближила кућама

1 д

0
Пожар у Хуму и Котезима под контролом

Градови и општине

Пожар у Хуму и Котезима под контролом

2 д

0
Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

Градови и општине

Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

2 д

0

Више из рубрике

Ненад Иконић начелник Горске службе спасавања Републике Српске

Друштво

Иконић за АТВ о трагедији на Елбрусу: Планина која се за 15 минута претвара у смртоносну замку

49 мин

0
Невријеме захватило Требиње, пало 40 литара кише по метру квадратном

Друштво

Невријеме захватило Требиње, пало 40 литара кише по метру квадратном

1 ч

0
Харис Адиловић бх. планинар

Друштво

Огласио се преживјели Харис Адиловић, открио разлог трагедије на Елбрусу

1 ч

0
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Друштво

Бх. планинар описао борбу за голи живот на Елбрусу: "Трчи ако желиш остати жив"

1 ч

0

  • Најновије

08

41

Данас сунчано уз пораст температуре

08

39

Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”

08

38

Стевандић упутио саучешће породицама и пријатељима погинулих планинара

08

35

У Српској рођено 19 беба

08

31

Флорида планира да погуби двије особе истог дана, први пут од 1964. године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима