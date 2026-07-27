Огласио се преживјели Харис Адиловић, открио разлог трагедије на Елбрусу

Аутор:АТВ редакција
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Харис Адиловић, један од двојице преживјелих планинара, говорио је за руске медије и казао да је трагедија на Елбрусу у којој је живот изгубило његових пет колега посљедица погрешне временске прогнозе, а не недостатка припремљености групе.
Он је истакао да је тим био добро обучен, али да су се временски услови показали тежим него што се очекивало.
Према писању руских медија, а како је казао Адиловић, потешкоће су се јавиле од почетка успона. У почетној фази један од учесника је почео да се смрзава, што је навело један тим да се окрене.
"Други тим је наставио пењање, али послије око 100-150 метара, и ми смо одлучили да одустанемо од пењања. Када смо осигурали конопце на једном дијелу руте и попели се више, видјели смо да је ситуација на врху још гора. Одлучили смо да се вратимо", рекао је он.
Адиловић је напоменуо да су сви чланови тима искусни и да се добро познају.
"Дакле, није се радило о недостатку припремљености. Мислим да је главни разлог била погрешна временска прогноза", рекао је он, преносе из.ру.
Подсјећамо, петоро планинара из Зенице погинуло је у суботу, 25. јула, током успона на планину Елбрус у Русији, док су само двије особе, из групе која је кренула освојити овај врх, преживјеле.
Животе су изгубили Мелиха Чаушевић, Алма и Денис Окановић, Алмир Кривдић и Нермин Талам. Двоје од њих су били чланови Горске службе спашавања Зеница, а троје чланови Планинарског друштва "Ведро". Преживјели су Харис Адиловић и Кемал Видимлић.
Наиме, како су јавили у недјељу руски медији, планинари су остали заробљени на надморској висини од приближно 5.100 метара.
У потрагу за њима било је укључено 16 спасилаца, међутим, у једном тренутку евакуација тијела је морала бити обустављена због лошег времена.
Према писању руских медија, иако су временски услови у почетку успона били повољни, ситуација се убрзо промијенила. Вјетар је достизао брзину од 45 километара на сат, а касније је појачао на око 70 километара на сат, што је додатно отежало боравак на планини.
Руски Истражни комитет за Кабардино-Балкарију саопштио је да је један од алпиниста успио сићи и пријавити како је двојици чланова групе позлило на висини од око 5.100 метара.
Неколико дана прије трагедије, један од страдалих на свом Фајсбук профилу објавио је фотографију на којој се налазе чланови ове групе уз опис: "Хиљаде километара иза нас, један врх испред нас и само један сан. Корак по корак, све до крова Европе".
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