Минић посјетио вишечлану породицу Шарић: Из Фонда солидарности за реконструкцију куће 130.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је заједно са начелником општине Србац Млађаном Драгосављевићем и министром финансија Зором Видовић вишечлану породицу Шарић у Кукуљама код Српца.
Домаћинство породице Шарић у Кукуљама је у олујном невремену прошле године остало без крова над главом. Премијер је обећао помоћ приликом реконструкције дома у коме треба да живи шест малих Шарића. Из Фонда солидарности за ову намјену ће бити издвојено 130.000 марака.
Након тога Минић ће у Српцу заједно са начелником ове општине Млађаном Драгосављевићем свечано отворити нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима.
Друштвени дом у Горњим Срђевићима, укупне површине око 300 метара квадратних, саграђен је средствима Владе Републике Српске и уз подршку општине Србац.
Осим главне сале, објекат садржи просторије за амбуланту и рад мјесног уреда, а поред њега је формиран и спортско-рекреативно-терапијски центар.
(РТРС)
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