Херцеговина очекује још једну добру виноградарску годину

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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На чокотима широм југа Српске већ се види оно што виноградари прижељкују.
Винова лоза је здрава, гроздови добро напредују, а према првим прогнозама Херцеговину очекује још једна добра виноградарска година.
Да би се добило врхунско вино, тежак посао се мора одрадити у винограду. То најбоље зна Ранко Петијевић који ових дана прати сваки грозд. На руку ишла сезона без појаве биљних болести.
"Још једно 10 дана почеће грозд да затвара и онда почиње зријевање. Урадили смо све заштите које требају. Можда још једна,али видјећемо од времена какво ће бити", рекао је Ранко Петијевић, винарија Петијевић.
Херцеговачко виногорје богатије је за око 15 хиљада нових садница. Потражња је већа за бијелим винима, па се већином сади краљица југа, жилавка, као и шардоне.
"Овдје смо посадили 15 хиљада садница. Има 9 хиљада шардонеа и 6 хиљада жилавке. У читавим виноградима има нешто више од 300 хиљада садница. Углавном су то стари виногради", рекао је Бранко Анђелић, агроном.
До бербе важан је сваки сунчан дан, али и свака кап кише која дође у правом тренутку.
"Вријеме је ишло на руку, чак смо имали и коју кишу која нам је одговарала. Јер је наступио један сушни период па је требало наводњавање. Сад почетком јула смо имали двије кише, тако да смо прекинули наводњавање", каже Бранко Анђелић, агроном.
Берба би и ове године могла почети нешто раније, већ крајем августа. Ако квалитет и принос грожђа буде сличан прошлогодишњем, винару на југу се бити задовољни.
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