Logo

Званичници, осјетљиве информације и наркотици: Француска влада уздрмана због тестова на дрогу?

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 20:27

Коментари:

0
Лабораторија
Фото: pexels/ Thirdman

Француски премијер Себастијан Лекорни изјавио је данас да су поједини чланови министарских кабинета и високи државни званичници смијењени након што су били позитивни на тестовима на дрогу спроведеним у владиним институцијама.

У интервјуу за часопис "Пари мач", Лекорни је рекао да су у протеклих неколико недјеља спроведене ненајављене и насумичне контроле у државним органима, при чему су неки тестови показали присуство наркотика, пренијела је телевизија БФМ.

"Чланови министарских кабинета и већина високих званичника имају приступ изузетно осјетљивим информацијама. Употреба дрога значи бити рањив", рекао је француски премијер.

Он је истакао да држава не може истовремено да осуђује убиства младих људи повезана са трговином дрогом и да толерише конзумирање наркотика у другим друштвеним слојевима.

На питање да ли су неке особе уклоњене са функција након тестирања, Лекорни је одговорио потврдно.

"Да, након позитивних тестова. Ове контроле ће се наставити. Тестови су насумични и не сумњам да ће моји насљедници можда ићи још даље", рекао је он.

Он је оцијенио да ће трговина дрогом бити "највећи домаћи изазов" Француске у наредним годинама.

Лекорни је навео да око милион Француза редовно користи кокаин и упозорио је да проблем погађа све друштвене слојеве, а да број случајева предозирања и хоспитализација расте.

џефри епстајн епстин

Свијет

Француско тужилаштво о смрти Епстиновог сарадника: Нема трагова насиља

Његове изјаве уследиле су у тренутку када је борба против трговине дрогом у средишту политичких расправа у Француској, истиче БФМ.

Градоначелник Алеса, који је био мета претњи повезаних са организованим криминалом, почетком недјеље је морао да буде евакуисан уз помоћ специјалних јединица.

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез најавио је у мају додатне мјере у борби против трговине дрогом након смртоносне пуцњаве у Нанту повезане са сукобима криминалних група око територије.

План предвиђа ангажовање додатних 700 полицајаца, међу којима би 300 било посебно посвећено борби против организованог криминала.

Француска скупштина усвојила је и предлог закона "Рипост", који укључује мјере за сузбијање употребе дрога.

Њиме се предвиђа повећање фиксне казне за коришћење наркотика са садашњих 200 на 500 евра.

(рт балкан)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Дрога

Себастијан Лекорни

Коментари (0)

Прочитајте више

Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.

Свијет

Бјесне пожари у Француској и Шпанији, евакуисано више од 300.000 људи

13 ч

0
Фотографија снимљена хеликоптером за координацију спасавања француске цивилне безбедности приказује Ербас А400М како се први пут спушта изнад пожара у близини Лаканоа у Француској, у суботу 25. јула 2026. године, усред погоршања суше након топлотног таласа и несташице воде широм Француске.

Свијет

Чиме то Французи гасе пожар? Ово су урадили први пут

1 д

1
Селектор репрезентације Француске Дидије Дешан

Фудбал

Емотиван опроштај стручног штаба од Дешана

1 д

0
Дим се диже док се шумски пожар шири у близини Хојо де Пинареса, у покрајини Мадрид, у Шпанији, у суботу, 25. јула 2026. године.

Свијет

Шпанија и Француска настављају борбу са ватром, евакуисано више од 267.000 људи

1 д

0

Више из рубрике

Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

Свијет

Још један планинар погинуо на Елбрусу, Русија покреће кривичну истрагу

2 ч

0
Пронађен терориста из Берлина, одјекују пуцњеви

Свијет

Пронађен терориста из Берлина, одјекују пуцњеви

3 ч

1
Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Путин: Запад је прво подијелио Србе у више држава, а затим се ухватио за Украјину

3 ч

0
Двоје људи се грле поред других носећи термо ћебад док стоје поред особља хитне помоћи у Берлину, рано у недјељу, 26. јула 2026. године, након отказивања свечаности поводом Дана Кристофера улице.

Свијет

Њемачка не искључује могућност нових терористичких напада

4 ч

1

  • Најновије

21

53

Русија открила највеће налазиште злата у 2025: Процијењено 28 тона резерви

21

50

Владимир убио невјенчану супругу Мају, па пресудио себи

21

45

Овај знак чека велико унапријеђење на послу

21

43

Некадашњи кошаркаш Црвене звезде Лука Вилдоза потписао за Партизан

21

23

У Француској и Шпанији евакуисано више од 325.000 људи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима