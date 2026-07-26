Званичници, осјетљиве информације и наркотици: Француска влада уздрмана због тестова на дрогу?

Аутор:АТВ редакција
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Француски премијер Себастијан Лекорни изјавио је данас да су поједини чланови министарских кабинета и високи државни званичници смијењени након што су били позитивни на тестовима на дрогу спроведеним у владиним институцијама.
У интервјуу за часопис "Пари мач", Лекорни је рекао да су у протеклих неколико недјеља спроведене ненајављене и насумичне контроле у државним органима, при чему су неки тестови показали присуство наркотика, пренијела је телевизија БФМ.
"Чланови министарских кабинета и већина високих званичника имају приступ изузетно осјетљивим информацијама. Употреба дрога значи бити рањив", рекао је француски премијер.
Он је истакао да држава не може истовремено да осуђује убиства младих људи повезана са трговином дрогом и да толерише конзумирање наркотика у другим друштвеним слојевима.
На питање да ли су неке особе уклоњене са функција након тестирања, Лекорни је одговорио потврдно.
"Да, након позитивних тестова. Ове контроле ће се наставити. Тестови су насумични и не сумњам да ће моји насљедници можда ићи још даље", рекао је он.
Он је оцијенио да ће трговина дрогом бити "највећи домаћи изазов" Француске у наредним годинама.
Лекорни је навео да око милион Француза редовно користи кокаин и упозорио је да проблем погађа све друштвене слојеве, а да број случајева предозирања и хоспитализација расте.
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Његове изјаве уследиле су у тренутку када је борба против трговине дрогом у средишту политичких расправа у Француској, истиче БФМ.
Градоначелник Алеса, који је био мета претњи повезаних са организованим криминалом, почетком недјеље је морао да буде евакуисан уз помоћ специјалних јединица.
Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез најавио је у мају додатне мјере у борби против трговине дрогом након смртоносне пуцњаве у Нанту повезане са сукобима криминалних група око територије.
План предвиђа ангажовање додатних 700 полицајаца, међу којима би 300 било посебно посвећено борби против организованог криминала.
Француска скупштина усвојила је и предлог закона "Рипост", који укључује мјере за сузбијање употребе дрога.
Њиме се предвиђа повећање фиксне казне за коришћење наркотика са садашњих 200 на 500 евра.
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