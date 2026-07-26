Путин: Запад је прво подијелио Србе у више држава, а затим се ухватио за Украјину

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Одлука да се подијели српски народ у више различитих држава биле су супротне принципима УН, изјавио је руски предсједник Владимир Путин на састанку са командантима Тихоокеанске, Сјеверне, Балтичке и Црноморске флоте, као и Каспијске флотиле.
"Сада нећу давати оцијене, јер је то сложен процес, али одлуке о подијели српског народа у различите националне државе донијете су на начин који ни на који начин није био у складу са принципима на којима су се заснивале УН. Једноставно су пустили духа из боце", истакао је Путин.
Он је подсјетио да су, својевремено, за вријеме Михаила Горбачова, Русији обећали да се НАТО неће ширити.
"А онда је услиједило једно проширење за другим. Упркос нашим бројним протестима и свему осталом, нису ни најмање марили за своја обећања нити за интересе безбиједности Руске Федерације. Наставили су да се шире и на крају су стигли до Украјине", рекао је он.
Тадашњи председник Украјине залагао се за приступање Европској унији, али је био против уласка у НАТО. Шта су урадили? Извршили су државни удар, закључио је Путин.
(Спутњик)
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