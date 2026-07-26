Пронађена три тијела планинара из БиХ на Елбрусу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пронађена су преостала три тијела страдалих планинара из БиХ који су нестали на планини Елбрус. Овим је и званично потврђена смрт петоро чланова експедиције која је боравила у Русији.
Ово саопштава Interfax позивајући се на саопштење Истражног комитета Руске Федерације за Кабардино-Балкарску Републику
Хроника
Трагично завршена експедиција брачног пара који је планинарске успјехе дијелио с мачком: Посљедња објава била на 4.500 метара
Према најновијим информацијама руских медија, од седам чланова групе преживјело је само двоје планинара. Један од њих успио је самостално да се спусти са планине и позове помоћ, док су другог пронашли спасиоци. Обоје су превезени у болницу ради љекарског прегледа.
Спасиоци су претходно пронашли тијела двоје планинара на око 5.350 метара надморске висине, док је потрага за преостало троје настављена у изузетно тешким временским условима.
БиХ
Амбасада Русије у БиХ: Саучешће породицама погинулих планинара
Група од седам планинара из БиХ кренула је у суботу, 25. јула, на успон на највиши врх Елбруса. Током силаска захватила их је снажна олуја, а вјетар је достизао брзину од око 70 километара на час. Лоша видљивост и снажни удари вјетра отежавали су потрагу и извлачење страдалих.
Елбрус је са 5.642 метра највиша планина у Русији и Европи, а познат је по наглим и изузетно опасним промјенама времена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Република Српска
4 ч0
БиХ
5 ч0
Друштво
5 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
21
53
21
50
21
45
21
43
21
23
Тренутно на програму