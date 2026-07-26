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Пронађена три тијела планинара из БиХ на Елбрусу

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 19:35

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Пронађена три тијела планинара из БиХ на Елбрусу
Фото: Društvene mreže

Пронађена су преостала три тијела страдалих планинара из БиХ који су нестали на планини Елбрус. Овим је и званично потврђена смрт петоро чланова експедиције која је боравила у Русији.

Ово саопштава Interfax позивајући се на саопштење Истражног комитета Руске Федерације за Кабардино-Балкарску Републику

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Према најновијим информацијама руских медија, од седам чланова групе преживјело је само двоје планинара. Један од њих успио је самостално да се спусти са планине и позове помоћ, док су другог пронашли спасиоци. Обоје су превезени у болницу ради љекарског прегледа.

Спасиоци су претходно пронашли тијела двоје планинара на око 5.350 метара надморске висине, док је потрага за преостало троје настављена у изузетно тешким временским условима.

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Група од седам планинара из БиХ кренула је у суботу, 25. јула, на успон на највиши врх Елбруса. Током силаска захватила их је снажна олуја, а вјетар је достизао брзину од око 70 километара на час. Лоша видљивост и снажни удари вјетра отежавали су потрагу и извлачење страдалих.

Елбрус је са 5.642 метра највиша планина у Русији и Европи, а познат је по наглим и изузетно опасним промјенама времена.

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Тагови :

Планинари из БиХ на Елбрусу

Елбрус планина

планинар

пронађено тијело

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