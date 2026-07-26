Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Трнову

Аутор:АТВ редакција
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Ухапшена је особа осумњичена за пуцњаву на подручју Општине Трново која се догодила данас у 14.55 сати у Оперативном центру МУП-а Кантона Сарајево.
Како су нагласили из полиције, у пуцњави није било повријеђених особа. Такође, није причињена ни материјална штета.
"Ради се о употреби ватреног оружја, а тренутно немамо информације о којем тачно оружју је ријеч", рекли су нам из Оперативног центра МУП-а КС.
На увиђај су изашли припадници МУП-а КС, а из полиције нису могли дати више детаља о овом инциденту.
(Аваз)
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