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Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Трнову

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 20:52

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Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Трнову
Фото: АТВ БЛ

Ухапшена је особа осумњичена за пуцњаву на подручју Општине Трново која се догодила данас у 14.55 сати у Оперативном центру МУП-а Кантона Сарајево.

Како су нагласили из полиције, у пуцњави није било повријеђених особа. Такође, није причињена ни материјална штета.

"Ради се о употреби ватреног оружја, а тренутно немамо информације о којем тачно оружју је ријеч", рекли су нам из Оперативног центра МУП-а КС.

На увиђај су изашли припадници МУП-а КС, а из полиције нису могли дати више детаља о овом инциденту.

(Аваз)

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Тагови :

Трново

Пуцњава

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