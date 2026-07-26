Русија открила највеће налазиште злата у 2025: Процијењено 28 тона резерви

Аутор:АТВ редакција
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Стручњаци руске компаније „Росгеологије“ проценили су резерве злата на налазишту Фјодоровско-Кедровско, највећем откривеном налазишту злата у 2025. години.
„Укупне резерве златне руде на налазишту износе 28 тона. У државном билансу стања евидентиране су резерве од 21,7 тона злата категорија C1 (добро проучене резерве)+C2 (слабије истражена, али перспективна подручја), са просјечном количином од 1,56 грама по тони“, наводи се у саопштењу.
Поред тога, резерве ван биланса (изван граница површинског копа) износе 6,3 тоне, додала је холдинг компанија.
Према ријечима главног геолога „Росгеологије“ Артура Узјункојана, значајни ресурси присутни су и на ободима лежишта, као и на четири подручја рудног поља, што ће омогућити повећање резерви злата.
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Како је истакао генерални директор компаније „РГ консалтинг” (у саставу „Росгеологије”) Андреј Некрасов, резерве су израчунате за три локације — Фјодоровско, Кедровско и Пахомовско — док су на четири друге спроведена само прелиминарна истраживања.
На тим локацијама такође су идентификовани ресурси са високим садржајем злата. Израда пројектне документације је при крају, а процјена ових локација требало би да почне ове године.
Налазиште Фјодоровско-Кедровско налази се на граници између Хакасије и Кемеровске области. Поред злата, оно садржи и резерве сребра процјењене на 17,6 тона. Прошле године су такође откривена налазишта Дубач у Магаданској области (14,7 тона злата) и Кајурковско на Камчатки (10,8 тона злата и 12 тона сребра).
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