Трамп обуставио бомбардовање Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп обуставио је нападе на Иран како би „оставио простор“ за преговоре, објаснио је у недјељу амерички амбасадор при Уједињеним нацијама. Након тога, Иран је најавио да такође неће нападати све док то не буду чиниле Сједињене Америчке Државе.
„Оставља простор за преговоре“, рекао је Мајк Волц за Фокс њуз (Fox News), говорећи о Трамповој одлуци, али није открио додатне појединости о природи тих разговора.
Између Ирана и САД током викенда забиљежено је затишје у сукобима. Пентагон је обуставио бомбардовање након 13 ноћи све снажнијих напада, док у посљедња два дана није било извјештаја ни о иранским нападима на сусједне земље.
Неименовани високи званичник Трампове администрације рекао је у суботу Ројтерсу (Reuters) да амерички предсједник увијек јасно ставља до знања да „даје предност дипломатији“, али и да Исламској Републици показује „шта ће се догодити ако озбиљно не приступи преговарачком столу“.
Извор из Ирана најавио је у недјељу да Иран такође обуставља нападе све док то буду чиниле и Сједињене Америчке Државе.
„Приступ Ирана остаје ‘напад за напад’: ако напади престану, Иран ће такође обуставити своје операције. Та порука већ је пренесена Сједињеним Америчким Државама“, рекао је извор Ројтерсу.
Међутим, извор је нагласио да „постоји више скептицизма него оптимизма у вези са прекидом напада“ и да „преовладава став да је ријеч о тактичкој, а не истинској паузи“.
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