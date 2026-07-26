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Трамп обуставио бомбардовање Ирана

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 17:27

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Предсједник Доналд Трамп држи извршну наредбу о оживљавању нуклеарне индустријске базе у Овалном кабинету Бијеле куће, 23. маја 2025. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп обуставио је нападе на Иран како би „оставио простор“ за преговоре, објаснио је у недјељу амерички амбасадор при Уједињеним нацијама. Након тога, Иран је најавио да такође неће нападати све док то не буду чиниле Сједињене Америчке Државе.

„Оставља простор за преговоре“, рекао је Мајк Волц за Фокс њуз (Fox News), говорећи о Трамповој одлуци, али није открио додатне појединости о природи тих разговора.

Између Ирана и САД током викенда забиљежено је затишје у сукобима. Пентагон је обуставио бомбардовање након 13 ноћи све снажнијих напада, док у посљедња два дана није било извјештаја ни о иранским нападима на сусједне земље.

Неименовани високи званичник Трампове администрације рекао је у суботу Ројтерсу (Reuters) да амерички предсједник увијек јасно ставља до знања да „даје предност дипломатији“, али и да Исламској Републици показује „шта ће се догодити ако озбиљно не приступи преговарачком столу“.

Иран обуставља нападе све док то чине САД

Извор из Ирана најавио је у недјељу да Иран такође обуставља нападе све док то буду чиниле и Сједињене Америчке Државе.

„Приступ Ирана остаје ‘напад за напад’: ако напади престану, Иран ће такође обуставити своје операције. Та порука већ је пренесена Сједињеним Америчким Државама“, рекао је извор Ројтерсу.

Међутим, извор је нагласио да „постоји више скептицизма него оптимизма у вези са прекидом напада“ и да „преовладава став да је ријеч о тактичкој, а не истинској паузи“.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

бомбардовање

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