Цијене горива расту, али падају половњака: Право вријеме за куповину у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Ако планирате куповину половног аутомобила у Њемачкој, најновији подаци доносе добре вијести – цијене возила падају, понуда расте, а купци су у све повољнијој позицији.
Најновији подаци индекса цијена половних возила платформе AutoScout24 (АГПИ) за јун 2026. показују да је просјечна цијена половног аутомобила у Њемачкој у јуну пала за 1,0 одсто и сада износи 27.229 евра.
Тиме се наставља континуирани тренд пада цијена који се дешава од почетка године, а просјечни огласни износи сада су за око 530 евра нижи него у јануару, преноси Феникс магазин.
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Најбоље вијести стижу за купце мањих и породичних аутомобила:
Возила стара између 10 и 20 година: Понуда у овом сегменту скочила је за чак 6,6 одсто, па сви који траже поуздан свакодневни ауто за мањи буџет тренутно имају изузетно велик избор.
„То је врло позитивно за потрошаче. Већа понуда у улазном и средњем сегменту додатно смањује притисак на цијене“, истиче Стефан Шнек, шеф продаје за AutoScout24 у Њемачкој.
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Ситуација са малим аутомобилима претворила се у такозвано „тржиште купаца“ – понуда је порасла за 4,1 одсто, док је потражња пала за 3,3 одсто, што купцима даје знатно већи простор за преговарање о цијени.
Док бензинцима и дизелашима цијене падају, половни електрични аутомобили (ЕВ) иду потпуно супротним смјером.
Упркос драстичном паду потражње од минус 16,9 одсто, просјечна цијена половног електричног аутомобила у јуну је скочила за 1,0 одсто те сада износи 37.810 евра. Од јануара до данас, просјечна цијена половних ЕВ-а порасла је за готово 5.000 евра.
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Стручњаци из AutoScout24 нуде логично објашњење за овај финансијски парадокс:
„Повољнији електрични модели брже се распродају и нестају са огласа, због чега у понуди претежно остају скупљи и боље опремљени модели са јачим батеријама, што подиже општи просјек“, објашњава Шнек.
Прогнозирање даљег кретања цијена увијек носи дозу ризика, али кључни фактори биће глобалне геополитичке околности и цијене горива. Ако међународне кризе доведу до новог таласа поскупљења бензина и дизела на пумпама, потражња за половним електричним возилима могла би нагло оживјети. С друге стране, стабилизација цијена горива могла би убрзати пад цијена електричних аутомобила.
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Порука стручњака за све потенцијалне купце јесте да не чекају савршен тренутак, јер онај ко предуго чека најнижу цијену ризикује да пропусти период у којем је понуда возила на тржишту највећа и најквалитетнија.
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