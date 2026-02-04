Половни аутомобили све скупљи: Ово су додатни трошкови за возаче

04.02.2026
Увозници имају све веће трошкове при самом поступку увоза возила, ту су и домаћи намети, а све се то "прелијева" на купце.
Зашто у Србији цијене половних аутомобила расту годинама уназад? Ово је питање које мучи многе купце. Према подацима са сајта Половни аутомобили, просјечне цене оглашених половних возила порасле су током 2025. године за око 6%, а дио јавности узрок овог раста види прије свега у маржама продаваца. Ипак, оно што се често занемарује јесте чињеница да је дио раста цијена посљедица и све већих трошкова у самом поступку увоза возила. Увозници половних аутомобила однедавно имају још једну нову обавезну ставку - наљепницу са логотипом Ауто-мото савеза Србије, која тренутно кошта 2.600 динара по возилу.
Прије него што објаснимо детаљније о чему је тачно реч, ево кратког подсетника шта се све плаћа приликом увоза коришћеног возила. Упркос одавно потписаном Споразуму о стабилизацији и придруживању који је ступио на снагу још 1. септембра 2013. године, за велики број аутомобила мора да се плати царина, иако се увозе из Европске уније. Вриједност возила, без обзира на то колико је оно заиста плаћено и доказе које посједује увозник, обрачунава се из каталога АМСС, а каталошка вриједност је углавном већа од тржишне. Истина, наши цариници користе и неке друге каталоге из западних земаља, али опет на крају, неријетко се деси да аутомобил вриједи више него што је заиста плаћен.
Затим се на тако утврђени износ вредности возила, увећан за трошкове царине, обрачунава порез. Наравно, ту су још транспортни трошкови, услуга шпедиције и разноразне таксе. Једна од њих је еколошка такса која се наплаћује око 14 динара по килограму. Такође, годинама уназад, плаћа се провера хомологације, односно Увјерење о испитивању, али се ту списак трошкова не завршава.
Још у децембру прошле године, драстично је поскупио извод из базе података, па је цијена више него двоструко повећана са 3.600 на 8.400 динара. Затим је у јануару цијена коригована за још 200 динара. Ако нисте знали, извод из базе података је нешто што мора да се извади за свако возило које се увози као половно, а нема ЦОЦ сертификат (Цертифицате оф Conformity је званични документ који издаје произвођач возила, потврђујући да возило испуњава све техничке, безбједносне и еколошке стандарде ЕУ за хомологацију). За већину половних возила га није лако набавити, а дешавало се и да га увозник набави, али да му га лабораторије овлашћене за провјеру хомологације не признају.
Е онда, при увозу треба платити поменути извод из базе података. Некада је тај извод било могуће извадити на више различитих мјеста и као што смо већ навели, коштао је 3.600 динара. Сада се за овај документ морате обратити конзорцијуму Ауто-мото савеза Србије и представништва њемачке Асоцијације за испитивање возила ДЕКРА, и они ће вам га издати по цијени од 8.600 за аутомобиле и 13.600 динара за камионе.
Нажалост, ово није све. У једној од лабораторија овлашћених за такозвани преглед хомологације, увозници половних возила од ове године морају да издвоје новац за ставку која до сада није постојала. У питању је наљепница са логотипом Ауто-мото савеза Србије која треба да се залијепи на „Б стуб“ возила, дакле на сувозачевој страни. Према неким, незваничним информацијама скенирањем QR кода који се налази на наљепници, моћи ће да се прати ток предмета у поступку контролисања возила које се увози као употребљавано.
У случају да возило нема „Б стуб“, (примјера ради BMW и3), онда ову налепницу треба поставити на возачевој страни, на вратима, у зони браве, или на мјесту гдје је постављена произвођачка наљепница. Фотографију наљепнице, заједно са осталим фотографијама предметног возила, потребно је поставити (уплоадовати) у предмет на апликацији Агенције за безбједност саобраћаја. Серијски број наљепнице који се налази испред QR кода потребно је уписати у записник, како би се касније повезао са ВИН бројем предмета.
Нема сумње да ће додатни трошак од стотинак евра за наљепницу и издавање Извода из базе података негдје „прелити“ на крајњег купца, односно просјечног возача. Када се на то дода недавно поскупљење путарине, све чешћа поскупљења Обавезног осигурања у саобраћају, наравно цијене горива, чак и увођење акцизе на метан, иако је у питању једно од еколошки најчистијих горива, уз трошкове одржавања, сервисирања… јасно је под коликим су оптерећењем власници аутомобила, пише портал Половни аутомобили.
