Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено

Извор:

Танјуг

04.02.2026

12:51

Коментари:

0
Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено
Фото: Thirdman/Pexels

Више од седам милиона случајева рака у свијету током 2022. године могло је да буде спречено, показује нова студија Свјетске здравствене организације (WHO).

Према тој студији којој је готово 40 одсто случајева обољевања повезано са факторима понашања и околине на које је могуће утицати.

"Сада имамо информације уз помоћ којих можемо да спријечимо рак прије него што почне", изјавила је Изабел Соерџоматарам из Међународне агенције за истраживање рака (ИАРЦ), представљајући резултате истраживања објављеног 3. фебруара у часопису "Натуре Медицине".

Према налазима, 7,1 милион нових случајева, односно 37,8 одсто од укупно 18,7 милиона регистрованих 2022. године, повезан је са такозваним променљивим факторима ризика, попут конзумирања дувана и алкохола, гојазности, загађења ваздуха и изложености токсинима.

Први пут су у овакво истраживање укључени и инфективни агенси, међу њима хепатитис Б и хумани папилома вирус (ХПВ).

Doktor

Здравље

Тумор дијагностикован код 259 пацијената

ХПВ је, упркос доступности ефикасних вакцина и даље водећи узрок карцинома који се могу спријечити код жена.

"Оклијевање у вези са вакцинацијом веома је присутно", упозорио је коаутор студије Андре Илбави, наводећи да је рак грлића материце готово искорењен у појединим богатијим земљама, попут Аустралије, док у Латинској Америци и подсахарској Африци остаје велики проблем.

Истраживање је показало и разлике међу половима: код жена је 29,7 одсто превентивно спријечивих карцинома повезано са инфекцијама, док су код мушкараца доминантни фактори понашања, прије свега пушење, које је одговорно за 45,4 одсто таквих случајева.

Аутори упозоравају да би број обољелих од рака до 2045. године могао порасти за више од 50 одсто и позивају на "циљане интервенције" прилагођене различитим регионима и друштвено-економским условима.

Француски онколог Сузет Делалож оцијенила је да студија представља "кључни допринос" развоју глобалне стратегије превенције рака, истичући да су, поред системских мера, неопходне и промјене на нивоу појединца.

Тагови:

rak

hepatitis

liječenje

