Доказано "најотровније" воће: Препуно је пестицида, а већина га једе сваки дан

Воће и поврће су стубови здраве исхране. Али шта ако вам кажемо да управо намирнице које највише волите и свакодневно једете носе и највећи ризик? Избјегавање производа који су највише третирани пестицидима постало је важан корак ка здравијем животу, а јагоде и спанаћ, нажалост, садрже највише отрова.
Откривамо зашто се управо ово "најотровније воће" нашло на врху листе "12 прљавих".
Сваке године од 2004. Радна група за животну средину (ЕВГ) објављује листу "12 прљавих", на којој рангира воће и поврће са највећим количинама пестицида. Према њиховим подацима, чак 75 одсто анализираних производа садржи остатке потенцијално штетних пестицида, док код намирница које се нађу на листи "12 прљавих" чак 95 одсто узорака садржи пестициде.
Јагоде и спанаћ су и ове године заузели прва два мјеста, чиме су јагоде званично проглашене најотровнијим воћем. Стручњаци Центра за контролу и превенцију болести упозоравају да су неки пестициди, према студијама, повезани са проблемима као што су побачаји, урођене мане, као и сметње у учењу и развоју код дјеце.
Обратите пажњу на комплетну листу воћа и поврћа са највећим количинама пестицида, а посебно на велики скок грожђа на листи.
Ево "12 прљавих" намирница које би требало да једете у органској варијанти или да их темељно перете:
Иако је готово немогуће у потпуности избјећи пестициде, ризик можете значајно смањити тако што ћете намирнице са ове листе куповати у органској варијанти или их темељно прати прије употребе. Будите свјесни шта уносите у свој организам и заштитите здравље цијеле породице.
