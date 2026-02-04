Logo
Large banner

Доказано "најотровније" воће: Препуно је пестицида, а већина га једе сваки дан

04.02.2026

12:37

Коментари:

0
Јагоде-воће
Фото: Pexels/ Jane T D.

Воће и поврће су стубови здраве исхране. Али шта ако вам кажемо да управо намирнице које највише волите и свакодневно једете носе и највећи ризик? Избјегавање производа који су највише третирани пестицидима постало је важан корак ка здравијем животу, а јагоде и спанаћ, нажалост, садрже највише отрова.

Откривамо зашто се управо ово "најотровније воће" нашло на врху листе "12 прљавих".

Зашто су јагоде најотровније воће?

Сваке године од 2004. Радна група за животну средину (ЕВГ) објављује листу "12 прљавих", на којој рангира воће и поврће са највећим количинама пестицида. Према њиховим подацима, чак 75 одсто анализираних производа садржи остатке потенцијално штетних пестицида, док код намирница које се нађу на листи "12 прљавих" чак 95 одсто узорака садржи пестициде.

Јагоде и спанаћ су и ове године заузели прва два мјеста, чиме су јагоде званично проглашене најотровнијим воћем. Стручњаци Центра за контролу и превенцију болести упозоравају да су неки пестициди, према студијама, повезани са проблемима као што су побачаји, урођене мане, као и сметње у учењу и развоју код дјеце.

Коју храну треба избјегавати?

Обратите пажњу на комплетну листу воћа и поврћа са највећим количинама пестицида, а посебно на велики скок грожђа на листи.

Ево "12 прљавих" намирница које би требало да једете у органској варијанти или да их темељно перете:

  • Јагоде (најотровније воће)
  • Спанаћ
  • Кељ, раштан…
  • Грожђе
  • Брескве
  • Крушке
  • Нектарине
  • Јабуке
  • Бабура и љута паприка
  • Трешње
  • Боровнице
  • Боранија

Како се заштитити од пестицида?

Иако је готово немогуће у потпуности избјећи пестициде, ризик можете значајно смањити тако што ћете намирнице са ове листе куповати у органској варијанти или их темељно прати прије употребе. Будите свјесни шта уносите у свој организам и заштитите здравље цијеле породице.

Подијели:

Тагови:

Воће

pesticidi

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тумор дијагностикован код 259 пацијената

Здравље

Тумор дијагностикован код 259 пацијената

9 ч

0
Ђумбир бијели лук и витамини за имунитет

Здравље

Ђумбир или бијели лук: Шта је боље за имунитет

10 ч

0
Чај шоља напитак чајник сто

Здравље

Промовише се лажни лијек против рака

11 ч

0
Популарна ОМАД дијета: Да ли је сигурно јести само један оброк дневно?

Здравље

Популарна ОМАД дијета: Да ли је сигурно јести само један оброк дневно?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

19

18

Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner