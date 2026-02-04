Промовише се лажни лијек против рака

04.02.2026
Гравиола може бити укусно воће у смутију или чају у малим количинама, али нема научних доказа да дјелује против рака, а постоје озбиљни ризици.
Здравље није у магичним напицима, већ у доказима, стрпљењу и правовременом лијечењу.
Ако чујете да нешто "лијечи рак боље од хемотерапије“, будите веома опрезни и заштитите себе и своје најближе.
Ако се борите против рака или познајете некога ко то ради, најбољи избор је тим љекара, онколога и нутрициониста, а не биљни чајеви са интернета, пише Лијепа и срећна.
Ево детаљног прегледа шта каже наука, зашто је ова биљка толико контроверзна и шта треба да знате ако размишљате о њеној употреби.
Чај од гравиоле се већ дуго промовише на друштвеним мрежама и алтернативним сајтовима као "природни лијек против рака који је 10.000 пута јачи од хемотерапије“.
Многи људи га пију вјерујући да је то безбједна и моћна алтернатива конвенционалном лијечењу. Међутим, водећи британски онколог доктор Чарлс Свонтон је издао озбиљно упозорење у интервјуу за лист "Мирор". По његовим речима, чај од гравиоле није само неефикасан против рака, већ може бити озбиљно штетан и потенцијално опасан по живот.
"Ово воће се зове соурсоп или Гравиола и наводно је доказано да је 10.000 пута ефикасније од хемотерапије у заустављању последица рака. Међутим, оно дјелује на сасвим другачији начин од хемотерапије – умјесто да убија све ћелије око ћелија рака, што често доводи до губитка косе, умора, мучнине, повраћања, анемије, инфекција, лаког настајања модрица и крварења, као и многих других нежељених ефеката. Насупрот томе, „једињење издвојено из дрвета гравиола селективно проналази и уништава само ћелије рака. Не оштећује здраве ћелије!“, написао је један корисник на друштвеној мрежи Икс.
Гравиола (Annona мурицата) је тропско воће које расте у Јужној Америци, Африци и југоисточној Азији. Листови, кора, сјеме и плод садрже једињења звана ацетогенини, која су у лабораторијским условима показала цитотоксично дејство на ћелије рака.
Ови спојеви могу ометати митохондријалну функцију ћелија рака и изазвати апоптозу (програмирану ћелијску смрт) у ин витро и неким животињским студијама. Због тога су се на интернету појавиле тврдње да гравиола "лијечи рак" и да је "10.000 пута јача од хемотерапије" – навод који потиче из једне старе студије из 1976. године, али која никада није испитана на људима.
Доктор Чарлс Свонтон, професор експерименталне медицине на Лондонском универзитету и један од водећих свјетских онколога, категорички одбија ове тврдње:
"Нема ниједне клиничке студије на људима која би показала да гравиола лијечи рак. Све што имамо су лабораторијски тестови и студије на мишевима – а то је далеко од доказа да дјелује код људи. Штавише, анонацин из гравиоле је неуротоксичан – повезан је са развојем атипичног паркинсонизма у регионима гдје се конзумира у великим количинама (нпр. на Карибима и у Француској Гвајани). Дуготрајна употреба може да оштети нерве и мозак, а постоје извјештаји о пацијентима који су развили озбиљне неуролошке проблеме након конзумације чаја од гравиоле.“
Анонацин оштећује митохондрије у неуронима, што може довести до симптома сличних паркинсонизму (тремор, укоченост, проблеми са ходом). Студије са Пацифичких острва и из Француске Гвајане показале су повећан ризик од атипичног паркинсонизма код људи који редовно конзумирају гравиолу у већим количинама.
Пацијенти који вјерују у „природни лијек“ често одлажу или одбијају хемотерапију, зрачење или операцију, што може бити кобно код агресивних карцинома.
Гравиола може да утиче на ензиме јетре (CYP3A4) и да појача или ослаби дејство хемотерапије, антибиотика, лијекова за притисак и антикоагуланаса.
Неке студије на животињама показале су оштећења јетре и бубрега при већим дозама.
Амерички Национални институт за рак (НЦИ) наводи да „нема довољно доказа да гравиола лијечи рак код људи. Не постоје клиничка испитивања која би подржала ове тврдње“.
Европска агенција за безбједност хране (ЕФСА) упозорава на неуротоксичност и савјетује опрез при употреби производа од гравиоле.
"Одмах престаните са конзумацијом и консултујте свог онколога или неуролога. Ако имате симптоме попут дрхтавице, укочености, проблема са ходом или памћењем, хитно потражите љекара. Немојте чекати, јер неуролошка оштећења могу бити прогресивна“, савјетује доктор Свонтон.
