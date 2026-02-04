Logo
Large banner

Промовише се лажни лијек против рака

04.02.2026

08:06

Коментари:

0
Чај шоља напитак чајник сто
Фото: MYKOLA OSMACHKO/Pexels

Гравиола може бити укусно воће у смутију или чају у малим количинама, али нема научних доказа да дјелује против рака, а постоје озбиљни ризици.

Здравље није у магичним напицима, већ у доказима, стрпљењу и правовременом лијечењу.

Ако чујете да нешто "лијечи рак боље од хемотерапије“, будите веома опрезни и заштитите себе и своје најближе.

Ако се борите против рака или познајете некога ко то ради, најбољи избор је тим љекара, онколога и нутрициониста, а не биљни чајеви са интернета, пише Лијепа и срећна.

Ево детаљног прегледа шта каже наука, зашто је ова биљка толико контроверзна и шта треба да знате ако размишљате о њеној употреби.

Чај од гравиоле се већ дуго промовише на друштвеним мрежама и алтернативним сајтовима као "природни лијек против рака који је 10.000 пута јачи од хемотерапије“.

prodavnica market kupovina soping

Економија

Који производи су највише поскупјели у 2025. години?

Многи људи га пију вјерујући да је то безбједна и моћна алтернатива конвенционалном лијечењу. Међутим, водећи британски онколог доктор Чарлс Свонтон је издао озбиљно упозорење у интервјуу за лист "Мирор". По његовим речима, чај од гравиоле није само неефикасан против рака, већ може бити озбиљно штетан и потенцијално опасан по живот.

"Ово воће се зове соурсоп или Гравиола и наводно је доказано да је 10.000 пута ефикасније од хемотерапије у заустављању последица рака. Међутим, оно дјелује на сасвим другачији начин од хемотерапије – умјесто да убија све ћелије око ћелија рака, што често доводи до губитка косе, умора, мучнине, повраћања, анемије, инфекција, лаког настајања модрица и крварења, као и многих других нежељених ефеката. Насупрот томе, „једињење издвојено из дрвета гравиола селективно проналази и уништава само ћелије рака. Не оштећује здраве ћелије!“, написао је један корисник на друштвеној мрежи Икс.

Шта је гравиола и зашто се сматра "чудотворном“ биљком?

Гравиола (Annona мурицата) је тропско воће које расте у Јужној Америци, Африци и југоисточној Азији. Листови, кора, сјеме и плод садрже једињења звана ацетогенини, која су у лабораторијским условима показала цитотоксично дејство на ћелије рака.

Ови спојеви могу ометати митохондријалну функцију ћелија рака и изазвати апоптозу (програмирану ћелијску смрт) у ин витро и неким животињским студијама. Због тога су се на интернету појавиле тврдње да гравиола "лијечи рак" и да је "10.000 пута јача од хемотерапије" – навод који потиче из једне старе студије из 1976. године, али која никада није испитана на људима.

Зашто стручњаци кажу да је то опасно?

Доктор Чарлс Свонтон, професор експерименталне медицине на Лондонском универзитету и један од водећих свјетских онколога, категорички одбија ове тврдње:

"Нема ниједне клиничке студије на људима која би показала да гравиола лијечи рак. Све што имамо су лабораторијски тестови и студије на мишевима – а то је далеко од доказа да дјелује код људи. Штавише, анонацин из гравиоле је неуротоксичан – повезан је са развојем атипичног паркинсонизма у регионима гдје се конзумира у великим количинама (нпр. на Карибима и у Француској Гвајани). Дуготрајна употреба може да оштети нерве и мозак, а постоје извјештаји о пацијентима који су развили озбиљне неуролошке проблеме након конзумације чаја од гравиоле.“

Неуротоксичност

Анонацин оштећује митохондрије у неуронима, што може довести до симптома сличних паркинсонизму (тремор, укоченост, проблеми са ходом). Студије са Пацифичких острва и из Француске Гвајане показале су повећан ризик од атипичног паркинсонизма код људи који редовно конзумирају гравиолу у већим количинама.

Одлагање правог лијечења

Пацијенти који вјерују у „природни лијек“ често одлажу или одбијају хемотерапију, зрачење или операцију, што може бити кобно код агресивних карцинома.

Интеракције са лијековима

Гравиола може да утиче на ензиме јетре (CYP3A4) и да појача или ослаби дејство хемотерапије, антибиотика, лијекова за притисак и антикоагуланаса.

Токсичност за јетру и бубреге

Неке студије на животињама показале су оштећења јетре и бубрега при већим дозама.

Шта кажу званичне институције?

Амерички Национални институт за рак (НЦИ) наводи да „нема довољно доказа да гравиола лијечи рак код људи. Не постоје клиничка испитивања која би подржала ове тврдње“.

Пожар у штали

Хроника

Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

Европска агенција за безбједност хране (ЕФСА) упозорава на неуротоксичност и савјетује опрез при употреби производа од гравиоле.

Како поступити ако већ пијете чај од гравиоле?

"Одмах престаните са конзумацијом и консултујте свог онколога или неуролога. Ако имате симптоме попут дрхтавице, укочености, проблема са ходом или памћењем, хитно потражите љекара. Немојте чекати, јер неуролошка оштећења могу бити прогресивна“, савјетује доктор Свонтон.

Подијели:

Тагови:

čaj

rak

lijekovi

hemoterapija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Обезбјеђење изводи Анелу Ахмић из Елите

Сцена

Драма у Елити: Обезбјеђење хитно извело Анели Ахмић

2 ч

0
Који производи су највише поскупјели у 2025. години?

Економија

Који производи су највише поскупјели у 2025. години?

2 ч

0
Никола Јокић се превија од болова на терену

Кошарка

Јокић пао на паркет и превијао се од болова (ВИДЕО)

3 ч

0
Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

Хроника

Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

3 ч

0

Више из рубрике

Популарна ОМАД дијета: Да ли је сигурно јести само један оброк дневно?

Здравље

Популарна ОМАД дијета: Да ли је сигурно јести само један оброк дневно?

15 ч

0
Чипс опасан као цигарете, ово им је заједничко

Здравље

Чипс опасан као цигарете, ово им је заједничко

16 ч

0
У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

Здравље

У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

19 ч

0
Вода чаша

Здравље

Мали знакови који показују да не пијете довољно воде: Већина мисли да је у питању умор

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner