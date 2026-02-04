Logo
Који производи су највише поскупјели у 2025. години?

Извор:

Мондо.ба

04.02.2026

07:58

Који производи су највише поскупјели у 2025. години?
Фото: Unsplash/Tara Clark

Цијене хране у Европској унији порасле су у просјеку за 2,8 одсто у 2025. у односу на претходну годину.

Међутим, код појединих производа инфлација је била знатно виша и достизала је и до 10 одсто, показују подаци Еуростата.

Које земље су имале највећу инфлацију хране у 2025? Који производи су највише поскупјели, а гдје су цијене чак и пале?

Драстичан раст цијена хране у Турској

Турска се изразито издваја по расту цијена хране, оне су током 2025. године скочиле чак 32,8 одсто, што додатно указује на шире инфлаторне проблеме у тој земљи.

Унутар Европске уније, највећу инфлацију хране забиљежила је Румунија - 6,7 одсто.

Током 2025. године висока инфлација хране била је присутна у дијеловима источне и југоисточне Европе. Румунија, Бугарска, балтичке земље и земље Балкана углавном су биљежиле стопе између 4 и 7 одсто, знатно изнад просјека ЕУ.

Швајцарска је била једина земља у којој су цијене хране пале, за 1,1 одсто, док су на Кипру остале непромијењене.

Међу четири највеће економије ЕУ, Француска је имала најнижу стопу инфлације хране, свега 0,7 одсто, што је уједно трећа најнижа стопа међу 36 европских земаља обухваћених анализом.

У Њемачкој и Шпанији инфлација хране износила је 2,1 одсто, док је Италија имала највишу стопу међу водећим економијама ЕУ, и то 2,5 одсто.

Двоцифрена инфлација код чоколаде, смрзнутог воћа и меса

Од укупно 64 основна прехрамбена производа које прати Еуростат, цијене су пале код осам производа, док су код једног остале исте. Сви остали забиљежили су раст цена током 2025. у поређењу са 2024. годином.

Највећи раст забиљежен је код три производа са двоцифреном инфлацијом.

Чоколада је највише поскупјела, чак 17,8 одсто, затим смрзнуто воће са растом од 13 одсто, док су говедина и телетина поскупјеле за 10 одсто.

Значајан раст цијена биљеже и јаја (8,4 одсто), маслац (8,3 одсто), као и јагњетина и козје месо (7,2 одсто).

Цијене шећера, џема и меда порасле су за 6,8 одсто, док је свеже пуномасно млијеко поскупјело за 5,7 одсто.

Производи од коријенастог поврћа поскупјели су за 5,5 одсто, свјеже или расхлађено воће за 5,4 одсто, док је укупна категорија воћа забиљежила раст од 5,3 одсто.

Јестива уља и конзервисано воће поскупјели су за по 4,7 одсто. Живинско месо је скупље за 4,4 одсто, а сушено воће и орашасти плодови за 4,2 одсто.

Који производи су појефтинили?

С друге стране, код појединих производа забиљежен је пад цијена.

Највеће појефтињење имало је маслиново уље, чак 22,9 одсто, након снажног раста цијена у претходним годинама.

Цијене шећера пале су за 11 одсто, уља и масти за 5,4 одсто, док је кромпир појефтинио за 5,2 одсто.

Разлике међу земљама по врстама производа

Годишње промјене цијена хране значајно су се разликовале од земље до земље.

Шест производа са највећим растом цијена у ЕУ поскупело је за више од седам одсто, али са великим разликама међу државама.

Цијене чоколаде порасле су за више од 30 одсто у три земље - Пољској (33 одсто), Литванији (32 одсто) и Естонији (32 одсто), док је у Албанији забиљежен раст од свега 1 одсто.

Код смрзнуте хране, инфлација се кретала од 2 одсто на Исланду до чак 32 одсто у Естонији, при чему за неке земље подаци нису били доступни.

Цијене говедине и телетине у појединим државама порасле су за више од 20 одсто, што је двоструко више од просјека ЕУ. Највећи раст забиљежен је у Холандији (23 одсто), Хрватској (22 одсто) и Летонији (21 одсто). У Швајцарској цијене су остале исте, док су Француска (5 одсто) и Италија (6 одсто) имале најмањи раст.

Јаја, као један од најчешће коришћених прехрамбених производа, поскупјела су за 20 одсто или више у пет земаља. Највећи раст забиљежен у Чешкој (29 одсто), Словачкој (27 одсто), Португалу (21 одсто) и Мађарској (20 одсто).

Инфлација цијена јаја значајно варира широм Европе, у неким земљама раст је био минималан, док су у појединим државама цијене чак и пале.

Цијене маслаца достигле су двоцифрен раст у 12 земаља, а Шведској су премашиле 20 одсто.

Код јагњетине и козјег меса, просјечна инфлација у ЕУ износила је седам одсто, али је у шест земаља раст био већи од 10 одсто.

Међу чланицама ЕУ, највећи раст забиљежен је у Пољској (14 одсто), затим у Португалу и Ирској (по 13 одсто), док су Шведска (11 одсто) и Шпанија (10 одсто) такође имале значајно повећање цијена.

