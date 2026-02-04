Logo
Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра

Извор:

СРНА

04.02.2026

07:43

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Федерални хидрометеоролошки завод издао је за данас наранџасто упозорење због најављених интензивних падавина и јаког до олујног вјетра.

Интензивније падавине очекују се у западним и сјеверозападним подручјима Херцеговине, а јаки до олујни вјетар очекује се у Херцеговини, као и у западним и дјелимично централним подручјима.

киша, мокра улица

Друштво

Данас нас очекује кишовит дан, а погледајте какве ће бити температуре

Очекивана количина падавина биће између 50 и 80 литара по метру квадратном, а очекују се и удари вјетра између 60 и 80, а понегдје и до 90 километара на час.

Из Федералног хидрометеоролошког завода грађанима су препоручили да предузму мјере опреза и прате прогнозу времена, те да буду спремни на прекид активности на отвореном.

