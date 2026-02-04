Додик у САД присуствовао кошаркашкој утакмици

Извор:
АТВ
04.02.2026
07:22
Коментари:42
Предсједник СНСД-а Милорад Додик јуче је отпутовао у Сједињене Америчке Државе гдје ће, како је раније најавио, присуствовати молитвеном доручку.
Додик је у САД-у прво се сусрео са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић, која је на свом Икс налогу објавила фотографију званичника, уз коментар "Ту смо".
Ту смо. pic.twitter.com/0nNI946PYN— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) February 3, 2026
Додик је потом присуствовао кошаркашкој утакмици Вашингтон визардса и Њујорк никса.
"Право је задовољство погледати добар кошаркашки меч Вашингтон визардса и Њујорк никса", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, молитвеном доручку ће присуствовати и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Такође, у Вашингтону се налази српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић која је до сада имала више важних састанака.
Право је задовољство погледати добар кошаркашки меч Вашингтон визардса и Њујорк никса. pic.twitter.com/vsIvul2rq6— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 4, 2026
Друштво
3 ч4
Занимљивости
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
55
10
51
10
51
10
51
10
50
Тренутно на програму