Додик у САД присуствовао кошаркашкој утакмици

Извор:

АТВ

04.02.2026

07:22

Коментари:

42
Додик у САД присуствовао кошаркашкој утакмици
Фото: Printscreen/X/Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик јуче је отпутовао у Сједињене Америчке Државе гдје ће, како је раније најавио, присуствовати молитвеном доручку.

Додик је у САД-у прво се сусрео са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић, која је на свом Икс налогу објавила фотографију званичника, уз коментар "Ту смо".

Додик је потом присуствовао кошаркашкој утакмици Вашингтон визардса и Њујорк никса.

"Право је задовољство погледати добар кошаркашки меч Вашингтон визардса и Њујорк никса", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, молитвеном доручку ће присуствовати и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.

Такође, у Вашингтону се налази српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић која је до сада имала више важних састанака.

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

SAD

Вашингтон

Коментари (42)
