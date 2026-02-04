Logo
Large banner

Вјерује се да ћете се ријешити сваке невоље ако ово данас урадите

Извор:

Курир

04.02.2026

07:08

Коментари:

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

Данас славимо празник светог апостола Тимотеја. Према легенди у коју вјерују сви хришћани, осим дванаест великих апостола који су познавали Исуса и били његови први ученици, Бог је изабрао још седамдесет других апостола који ће проповедати Јеванђеља и ширити хришћанство. Један од тих “малих апостола” је био Свети апостол Тимотеј.

Рођен у Листри Ликаонској од оца Грка и мајке Јеврејке. Мајку и бабу му је похвалио Свети Апостол Павле због вјере нелицемјерне. У Листри се Тимотеј срео први пут са великим апостолом и сам је био свједок када је Павле исцијелио хромог од рођења. Касније је Тимотеј био безмало сталан сапутник Павлов, обишао је са њим Ахају, Македонију, Италију и Шпанију. Велики проповједник вјере и изврстан бесједник, Тимотеј је много допринио распрострањењу и утврђењу хришћанске вјере.

чамац-07092025

Свијет

Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

Вјерује се да је стигао и до наших простора, а прије свега до Сингидунума (данашњег Београда) по коме је ширио хришћанство. Предање каже да је управо овај светитељ био први који је данашњу српску престоницу прогласио за "хришћански град". По мученичкој смрти Павловој Тимотеј је имао за учитеља светог Јована Јеванђелиста, али када је овог Цар Дометијан прогнао из Ефеса на острво Патмос, Тимотеј је остао у Ефесу да епископује.

У вријеме неког идолског празника званог Катагогиум, незнабошци, кивни на хришћане, мучки и под маскама напали су Тимотеја и убили га (око 93. године). Часне мошти његове касније су пренијете у Цариград и сахрањене у цркви Светих Апостола, до гроба светог Луке Јеванђелиста и светог Андреја Првозваног.

Свети апостол Тимотеј сматра се заштитником добрих и праведних говорника, као и разумних људи. Легенда каже да никада није подигао глас већ да је увијек говорио тихо и са уважавањем онога са којим прича - био то пријатељ или непријатељ. Зато, нема разлога да се данас плашите својих противника. Замолите Светог апостола Тимотеја за помоћ и имаћете Бога на својој страни па ће и свака невоља бити превазиђена, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

СПЦ

svetac

molitva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

Свијет

Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама

3 ч

0
Кућна помоћница из БиХ била у саставу банде која је ојадила аустријског пезионера

Свијет

Кућна помоћница из БиХ била у саставу банде која је ојадила аустријског пезионера

3 ч

0
Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Кошарка

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

11 ч

0
Радован Пазуревић, власник компаније 'Санино' Дервента

Република Српска

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

12 ч

0

Више из рубрике

Познато кад креће исплата увећаних пензија

Друштво

Познато кад креће исплата увећаних пензија

13 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати 10. коло (3. фебруар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

14 ч

0
Приједор, поскупљења

Друштво

Како се у Приједору "боре" са поскупљењима?

15 ч

0
Đorđe Radanović

Друштво

Радановић: За свако гробље, капелу и цркву провјерићемо ко је уписан као власник

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner