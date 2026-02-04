Вјерује се да ћете се ријешити сваке невоље ако ово данас урадите

Извор:
Курир
04.02.2026
07:08
Коментари:0
Данас славимо празник светог апостола Тимотеја. Према легенди у коју вјерују сви хришћани, осим дванаест великих апостола који су познавали Исуса и били његови први ученици, Бог је изабрао још седамдесет других апостола који ће проповедати Јеванђеља и ширити хришћанство. Један од тих “малих апостола” је био Свети апостол Тимотеј.
Рођен у Листри Ликаонској од оца Грка и мајке Јеврејке. Мајку и бабу му је похвалио Свети Апостол Павле због вјере нелицемјерне. У Листри се Тимотеј срео први пут са великим апостолом и сам је био свједок када је Павле исцијелио хромог од рођења. Касније је Тимотеј био безмало сталан сапутник Павлов, обишао је са њим Ахају, Македонију, Италију и Шпанију. Велики проповједник вјере и изврстан бесједник, Тимотеј је много допринио распрострањењу и утврђењу хришћанске вјере.
Свијет
Чамац ударио у брод Обалске страже, трага се за жртвама
Вјерује се да је стигао и до наших простора, а прије свега до Сингидунума (данашњег Београда) по коме је ширио хришћанство. Предање каже да је управо овај светитељ био први који је данашњу српску престоницу прогласио за "хришћански град". По мученичкој смрти Павловој Тимотеј је имао за учитеља светог Јована Јеванђелиста, али када је овог Цар Дометијан прогнао из Ефеса на острво Патмос, Тимотеј је остао у Ефесу да епископује.
У вријеме неког идолског празника званог Катагогиум, незнабошци, кивни на хришћане, мучки и под маскама напали су Тимотеја и убили га (око 93. године). Часне мошти његове касније су пренијете у Цариград и сахрањене у цркви Светих Апостола, до гроба светог Луке Јеванђелиста и светог Андреја Првозваног.
Свети апостол Тимотеј сматра се заштитником добрих и праведних говорника, као и разумних људи. Легенда каже да никада није подигао глас већ да је увијек говорио тихо и са уважавањем онога са којим прича - био то пријатељ или непријатељ. Зато, нема разлога да се данас плашите својих противника. Замолите Светог апостола Тимотеја за помоћ и имаћете Бога на својој страни па ће и свака невоља бити превазиђена, преноси Курир.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Кошарка
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
Најчитаније
10
51
10
51
10
51
10
50
10
48
Тренутно на програму