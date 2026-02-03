Logo
Large banner

Радановић: За свако гробље, капелу и цркву провјерићемо ко је уписан као власник

Извор:

СРНА

03.02.2026

17:15

Коментари:

0
Đorđe Radanović
Фото: АТВ

Предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ) Ђорђе Радановић изјавио је Срни да ће за свако гробље, капелу и цркву провјерити ко је уписан као власник, након што је Саборна црква Пресвете Богородице у Зеници, која је била отета, уписана у власништво Српске православне цркве.

Радановић је истакао да је Црква у Зеници сада званично у власништву Српске православне цркве један кроз један.

"Црква у Зеници је доказ да кад сви устанемо све можемо. Сад треба радити на уписима гробаља капела и цркава у Кључу, Брези, Мостару, Бихаћу, Сарајеву, Грачаници, Градачцу", поручио је Радановић, преноси Срна.

Нагласио је да је неправда, која је била начињена цркви у Зеници, исправљена захваљујући свештенству Српске православне цркве, институцијама Републике Српске, Управи за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Влади Србије, те Удружењу геоинформатичара "Деком".

Радановић је нагласио да се ниједно српско гробље, капела и црква не смије водити на "држави", општини, ни ФБиХ.

Из Одбора су раније саопштили да су Саборна црква Пресвете Богородице у Зеници и земљиште око храма рјешењем општинског суда у Зеници од 16. маја 2019. године били су уписани у "својину државе".

Подијели:

Таг:

Ђорђе Радановић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Друштво

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ - неправда према СПЦ је исправљена

7 ч

0
Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Друштво

Црква у Зеници враћена у власништво Српске православне цркве

10 ч

0
Сутра натпросјечно топло

Друштво

Сутра натпросјечно топло

10 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

У два бх. града врло нездрав ваздух

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner