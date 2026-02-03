Радановић: За свако гробље, капелу и цркву провјерићемо ко је уписан као власник

Извор:
СРНА
03.02.2026
17:15
Предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ) Ђорђе Радановић изјавио је Срни да ће за свако гробље, капелу и цркву провјерити ко је уписан као власник, након што је Саборна црква Пресвете Богородице у Зеници, која је била отета, уписана у власништво Српске православне цркве.
Радановић је истакао да је Црква у Зеници сада званично у власништву Српске православне цркве један кроз један.
"Црква у Зеници је доказ да кад сви устанемо све можемо. Сад треба радити на уписима гробаља капела и цркава у Кључу, Брези, Мостару, Бихаћу, Сарајеву, Грачаници, Градачцу", поручио је Радановић, преноси Срна.
Нагласио је да је неправда, која је била начињена цркви у Зеници, исправљена захваљујући свештенству Српске православне цркве, институцијама Републике Српске, Управи за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Влади Србије, те Удружењу геоинформатичара "Деком".
Радановић је нагласио да се ниједно српско гробље, капела и црква не смије водити на "држави", општини, ни ФБиХ.
Из Одбора су раније саопштили да су Саборна црква Пресвете Богородице у Зеници и земљиште око храма рјешењем општинског суда у Зеници од 16. маја 2019. године били су уписани у "својину државе".
