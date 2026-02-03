У два бх. града врло нездрав ваздух

Извор:
У Какњу и Високом ваздух је данас врло нездрав, па се код људи са срчаним и респираторним обољењима могу јавити појачани симптоми, док и остали грађани могу осјетити негативан утицај загађења.
Мјерење у 12 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Какњу 207, а у Високом 202, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Ваздух је нездрав у Илијашу гдје је индекс 186, Бањалуци 177, Травнику 174, Зеници 172, Приједору 162 и Сарајеву 161, због чега се лицима са болестима срца и дисајних органа, као и старијима, трудницама и дјеци, препоручује да смање дужи боравак и већа напрезања на отвореном.
У Добоју, Броду, Маглају и Хаџићима ваздух је нездрав за осјетљиве групе.
Индекс квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.
