Откривена тајна Епстајнова складишта

Извор:

Б92

23.02.2026

22:49

Џефри Епстајн
Фото: Tанјуг/U.S. Department of Justice via AP

Нови извештају откривају да је Џефри Епстајн скривао хард дискове и фотографије од власти у више сефова широм САД-а.

Документи показују да је Џефри Епстајн плаћао приватне детективе да уклоне опрему из његове куће на Флориди, очигледно у покушају да истражитељи не дођу до ње, открива нови извештај The Telegrapha.

Документи такође показују да је изнајмио шест складишта у САД-у и користио их за чување предмета са својих некретнина, укључујући рачунаре са приватног острва Little Saint James.

Најмање једну складишну јединицу је изнајмио још 2003. године. Рачуни кредитних картица показују да су редовна плаћања за складиште наставила све до 2019. године када је извршио самоубиство.

Налази рација сугеришу да америчке власти никада нису упале у та складишта, што отвара могућност да оне садрже до сада невиђене доказе везане за Епстајна и његове сараднике, преноси Б92.

Милица Тодоровић

Сцена

Партнер Милице Тодоровић се огласио први пут након скандала: ''Мишеви туђе животе живе''

Епстајн је поседовао пет пространих некретнина у САД-у и Француској у вријеме своје смрти. Фотографије тих објеката снимљене након његовог хапшења 2019. показале су да многе имају велике просторије за складиштење и празне подруме, па је нејасно зашто је Епстајн изнајмљивао додатне складишне јединице.

Ендрју ће долијати?

Документи показују и да је Епстајн наредио приватним детективима да премјесте рачунаре у другу складишну јединицу након што је, наводно, добио информацију о рацији полиције на његову кућу средином 2000-их.

Приватни истражиоци су такође ангажовани да отворе тајно складиште у Њујорку у његово име, док су за свој рад плаћени десетине хиљада долара.

Džefri Epstajn

Епстајнови фајлови

