Драма на Куби: Нестало струје на цијелом острву, криза се продубљује

16.03.2026

20:09

Фото: Tanjug/AP/Ramon Espinosa

Званичници на Куби извјештавају о нестанку струје на цијелом острву у земљи са око 11 милиона становника, док се енергетска и економска криза продубљују.

Министарство енергетике и рударства наводи "потпуно искључивање" електричног система земље и каже да спроводи истрагу, пренијела је агенција АП.

Предсједник Мигел Дијаз-Канел је упозорио да острво није примало пошиљке нафте више од три мјесеца и да ради на соларну енергију, природни гас и термоелектране.

Масовни нестанак струје прије више од недељу дана погодио је запад острва, остављајући милионе без струје.

Куба је за своје проблеме окривила енергетску блокаду САД. Предсједник Доналд Трамп је у јануару упозорио на тарифе за сваку земљу која би продавала или снабдијевала нафтом острво.

  Најновије

