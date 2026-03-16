Фицо очекује притисак ЕУ на Кијев како би се обновио увоз руске нафте

Извор:

СРНА

16.03.2026

17:40

Роберт Фицо
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Словачки премијер Роберт Фицо рекао је предсједнику Европског савјета Антонију Кости да Словачка очекује да институције ЕУ изврше притисак на украјинско руководство да обнове проток руске нафте.

"Ми на ту нафту имамо право до краја 2027. године", подсјетио је Фицо.

Фицо је у телефонском разговору са Костом нагласио да ЕУ "не може дати приоритет интересима Украјине" у односу на интересе чланица блока "као што су Словачка или Мађарска".

Он је изразио незадовољство што Европска комисија до сада није представила никакве конкретне приједлоге за смањење цијена електричне енергије.

Роберт Фицо

Европска унија

Нафта

