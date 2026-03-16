Фицо очекује притисак ЕУ на Кијев како би се обновио увоз руске нафте

Извор:
СРНА
16.03.2026
17:40
Словачки премијер Роберт Фицо рекао је предсједнику Европског савјета Антонију Кости да Словачка очекује да институције ЕУ изврше притисак на украјинско руководство да обнове проток руске нафте.
"Ми на ту нафту имамо право до краја 2027. године", подсјетио је Фицо.
Фицо је у телефонском разговору са Костом нагласио да ЕУ "не може дати приоритет интересима Украјине" у односу на интересе чланица блока "као што су Словачка или Мађарска".
Он је изразио незадовољство што Европска комисија до сада није представила никакве конкретне приједлоге за смањење цијена електричне енергије.
