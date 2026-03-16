16.03.2026

13:09

Фицо: Зеленски никада неће обновити проток нафте кроз кроз ''Дружбу''
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјински предсједник Владимир Зеленски никада неће обновити проток нафте кроз нафтовод "Дружба", који служи као кључна артерија за испоруку руске нафте Словачкој и Мађарској, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

Он је критиковао ЕУ због пасивности у вези са вршењем притиска на Кијев да обнови испоруке нафте, упркос томе што је имала довољно прилика да то учини.

"Украјина је затворила кључни цјевовод крајем јануара, уз оправдање да је заустављање настало због оштећења усљед напада руског дрона. Москва је, међутим, негирала да је гађала нафтовод, а Братислава и Будимпешта су такође одбациле наводе Кијева и увидјеле да је то био дио украјинске уцјене", рекао је Фицо.

Он је навео да је разговарао са Зеленским о ситуацији, и да је разговор био "веома чудан".

"Он жели да нас казни. Зато што имате мирне ставове, другачије мишљење од њих, не подржавате ратне позајмнице и нисте за рат - нећете имати гас и нафту", рекао је словачки премијер.

Он је прозвао ЕУ због незаинтересованости да пошаље мисију за утврђивање чињеница на лице мјеста.

"Мора се поставити легитимно питање чији су интереси важнији за ЕУ - Украјине или чланица Уније", упитао је Фицо.

Он је подсјетио да Брисел има огромну финансијску моћ над Зеленским, али намјерно се уздржава од њеног коришћења, док финансирање користи као средство уцјене само према својим чланицама.

"Драги Владимире, да ли желиш европски новац? Бојим се да ниједан од кључних играча у ЕУ никада неће рећи ову реченицу предсједнику Зеленском. Ово пријетеће реторичко питање се користи само према чланицама ЕУ које себи дозвољавају да имају суверене ставове", додао је Фицо.

