Сијарто: ''Дружба'' исправна, блокада чисто политичка

Извор:
СРНА
16.03.2026
12:35
Очигледно је да нема техничког или физичког разлога да се не настави испорука преко нафтовода "Дружба", то је чисто политичка одлука, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Послали смо делегацију нашег Министарства енергетике у Кијев на три дана током прошле седмице. Делегација је, на челу са замјеником министра енергетике, требало да се састане са званичницима украјинског Министарства енергетике, али су они одбили све наше захтјеве", рекао је Сијарто у видео-поруци на "Иксу".
Он је навео да је, заједно са делегацијом словачког Министарства енергетике, предложио трилатерални састанак у Бриселу са украјинским министром енергетике, али су украјинци отказали састанак пар минута пред почетак.
"Постојале су иницијативе Мађарске, Словачке и ЕУ да се дозволи посјета и да се на лицу мјеста утврди право стање нафтовода `Дружба`. Одбили су све ове приједлоге, тако да не могу ништа са сигурношћу тврдити", нагласио је Сијарто.
Он је додао да, с обзиром да Кијев држи Мађарску под енергетском блокадом, од Будимпеште не може очекивати да подржи било какву одлуку у корист Украјине у Бриселу.
