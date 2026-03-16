Минић се састао са Грансом: Сумирани односи између Српске и Њемачке

АТВ

16.03.2026

11:59

Коментари: 2

2
Саво Минић и амбасадор Републике Њемачке у БиХ Алфред Гранас
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске у оставци Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Републике Њемачке у БиХ Алфредом Гранасом.

У отвореном и конструктивном разговору, сумирани су односи између Републике Њемачке, Републике Српске и БиХ, са посебним освртом на актуелне политичке и економске изазове са којим се земља суочава.

Током састанка, Минић је поновио апсолутну приврженост Републике Српске одредбама Дејтонског мировног споразума, те још једном указао да је потребно тежити компромису са представницима свих етничких група у циљу просперитетније будућности за све грађане.

Саво Минић

Коментари (2)
Прочитајте више

Пријављен због породичног насиља па пијан и дрогиран повриједио полицајца

Хроника

Пријављен због породичног насиља па пијан и дрогиран повриједио полицајца

3 ч

0
Наоружани специјалци стигли у зграду владе: Испливали први снимци

Свијет

Наоружани специјалци стигли у зграду владе: Испливали први снимци

3 ч

0
Драма на путу: Човјек камењима гађао аутомобиле, па напао полицајце

Регион

Драма на путу: Човјек камењима гађао аутомобиле, па напао полицајце

3 ч

0
Један позив је скупо коштао: Лажни инспектор жени испразнио банковни рачун

Регион

Један позив је скупо коштао: Лажни инспектор жени испразнио банковни рачун

3 ч

0

Више из рубрике

Колегијум НСРС

Република Српска

Разматра се Минићева оставка: Познато када се одржава сједница НСРС

3 ч

4
Огласила се Цвијановићева након Минићеве оставке

Република Српска

Огласила се Цвијановићева након Минићеве оставке

5 ч

6
Саво Минић

Република Српска

Саво Минић поднио оставку

6 ч

19
Сједница Колегијума Народне скупштине

Република Српска

Сједница Колегијума Народне скупштине

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Огласила се бањалучка полиција о наводном пресретању дјеце у Пријечанима

15

23

Каран: Минић ће поново бити премијер

15

19

ТикТок и Мета су намјерно ширили штетан садржај

15

18

Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно

15

17

Нова правила на пумпама, казне незамисливе за обичне смртнике

