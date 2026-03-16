Минић се састао са Грансом: Сумирани односи између Српске и Њемачке

АТВ
16.03.2026
11:59
Коментари:2
Предсједник Владе Републике Српске у оставци Саво Минић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Републике Њемачке у БиХ Алфредом Гранасом.
У отвореном и конструктивном разговору, сумирани су односи између Републике Њемачке, Републике Српске и БиХ, са посебним освртом на актуелне политичке и економске изазове са којим се земља суочава.
Током састанка, Минић је поновио апсолутну приврженост Републике Српске одредбама Дејтонског мировног споразума, те још једном указао да је потребно тежити компромису са представницима свих етничких група у циљу просперитетније будућности за све грађане.
