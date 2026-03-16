Саво Минић поднио оставку

Аутор:Стеван Лулић
16.03.2026
09:33
Коментари:5
Премијер Републике Српске Саво Минић поднио је оставку на ову функцију.
Минић је то саопштио на ванредној конференцији за новинаре.
"Изабраћемо поново нову владу", рекао је Минић.
Минић је додао да је разговарао са предсједником Републике Српске Синишом Караном и да ће он поново бити мандатар за састав нове Владе.
"Обавијештени су сви који треба да буду обавијештени. Ово ће бити само један формалан дио. Политика подразумијева нужне потезе, ово је нужан потез", рекао је Минић и нагласио да се овим ставља тачка на све злонамјерне приче о кризи у власти у Републици Српској.
Минић је рекао да је константно постојао проблем да су они који не желе добро Републици Српској доводили у питање легитимитет Владе, која је сваки пут је била легална.
"Ово је само једна порука, ништа нас не може зауставити. Показујемо политичку снагу и моћ. Сви амбасадори који су ми долазили кажу 'Влада Републике Српске је упитна'. Још увијек се нешто оспорава. Из овог разлога сам се одлучио на овај потез", истакао је Минић.
