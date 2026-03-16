30 година од егзодуса Срба из сарајевских општина

АТВ

16.03.2026

07:03

У Источном Сарајеву данас ће бити обиљежено 30 година од егзодуса Срба из сарајевских општина, које су након потписивања Дејтонског споразума припале Федерацији БиХ.

Масовни егзодус почео је 17. фебруара 1996. године и трајао је до 16. марта. Процјењује се да је више од 120.000 Срба напустило своје домове у општинама Илиџа, Илијаш, Вогошћа, Хаџићи, Рајловац, Грбавица и Ново Сарајево.

У саобраћајној незгоди повријеђена три мушкарца

У одбрани ових простора погинуло је више од 4 хиљаде српских бораца, а око 3 и по хиљаде их је рањено.

Помен и парастос погинулим борцима биће служен на Војничком гробљу Нови Зејтинлик у Сокоцу и Манастиру Светог Георгија на Равној Романији, док ће Духовна академија бити одржана у спортској дворани Источно Ново Сарајево.

Прочитајте више

Хормушки мореуз

Свијет

Алармантно упозорење: Ово је сада можда и важније од нафте

11 ч

0
Дарко и Драган Лазић

Сцена

Пјесма посвећена погинулом брату Дарка Лазића слама срце

11 ч

0
Нафта

Друштво

Шта је заправо тај чувени барел нафте

11 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Економија

За 18 мјесеци улазимо у Бањалуку: САД подржале пројекат од милијарду КМ

11 ч

0

Више из рубрике

Као што смо писали: Босић се вратио у Предсједништво СДС-а

Република Српска

Као што смо писали: Босић се вратио у Предсједништво СДС-а

12 ч

4
Главни одбор СДС-а

Република Српска

СДС изабрао ново Предсједништво и Главни изборни штаб

14 ч

11
Додик се дружио са женама из Брчког

Република Српска

Додик: Српска је снажна колико су јаке породице и жене које чувају наше вриједности

15 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик Орбану честитао национални дан: Српска Мађарску доживљава као посљедње острво мира

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

58

Респираторне инфекције не јењавају: У УКЦ-у хоспитализовано 19 пацијената

09

57

Пореска продаје одузету имовину - како учествовати

09

52

Вјештачка интелигенција послала невину баку у затвор

09

43

Огласио се Иран: Нисмо тражили преговоре

09

41

Сијарто: Будимпешта неће подржати санкције док ''Дружба'' не буде оперативна

