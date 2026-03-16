16.03.2026
У Источном Сарајеву данас ће бити обиљежено 30 година од егзодуса Срба из сарајевских општина, које су након потписивања Дејтонског споразума припале Федерацији БиХ.
Масовни егзодус почео је 17. фебруара 1996. године и трајао је до 16. марта. Процјењује се да је више од 120.000 Срба напустило своје домове у општинама Илиџа, Илијаш, Вогошћа, Хаџићи, Рајловац, Грбавица и Ново Сарајево.
У одбрани ових простора погинуло је више од 4 хиљаде српских бораца, а око 3 и по хиљаде их је рањено.
Помен и парастос погинулим борцима биће служен на Војничком гробљу Нови Зејтинлик у Сокоцу и Манастиру Светог Георгија на Равној Романији, док ће Духовна академија бити одржана у спортској дворани Источно Ново Сарајево.
