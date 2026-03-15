Logo
Large banner

СДС изабрао ново Предсједништво и Главни изборни штаб

Аутор:

АТВ

15.03.2026

19:11

Коментари:

9
Главни одбор СДС-а
Фото: Фејсбук

Главни одбор СДС-а, на приједлог предсједника Бранка Блануше, изабрао је ново Предсједништво странке, које броји 19 чланова, као и главни изборни штаб за предстојеће Опште изборе који ће се одржати у октобру ове године.

Потврдио је ово предсједник Српске демократске странке Бранко Блануша.

Он је рекао да ће до предаје кандидатура бити на челу Главног изборног штаба.

Блануша је навео да је главни задатак сједнице Главног одбра СДС-а био да се што боље припреме за изборе у октобру.

"Детаљно смо анализирали резултате претходних, предсједничких избора, али и неколико изборних циклуса на свим нивоима. Покренули смо одређене активности у бројним изборним јединицама, још не свим што је наш циљ, да бисмо направили јасан план рада у сваком општинском и градском одбору, у циљу припреме за наредне изборе, јачање инфраструктуре, медијско представљање, план финансирања…“, истакао је Блануша.

Он је додао да ће Предсједништво СДС-а ускоро имати своју прву сједницу.

"Предсједништво СДС-а ће дати свој пуни допринос раду на нашој програмској платформи за наредне изборе, као и на програму, а наши чланови ће вјероватно учествовати и у дефинисању заједничке програмске платформе опозиционих странака за Опште изборе у октобру ове године“, рекао је Блануша.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner